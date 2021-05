Hannover

Mehr als 500 Menschen können am Dienstag, 11. Mai, an der Leibniz-Uni Blut spenden. Studierende aus dem Fachschaftsrat Bauingenieurwesen organisieren die Aktion gemeinsam mit dem Zentrum für Hochschulsport und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK). Die Aktionläuft von 11 bis 17 Uhr in einer großen Sporthalle auf dem Sportcampus, Am Moritzwinkel 6. Die Blutspenderinnen und Spender können sich zudem auch für die Deutsche Stammzellspenderdatei registrieren lassen. Denn mit einer zusätzlichen Blutprobe lässt sich feststellen, ob die jeweilige Person als Knochenmarksspender für einen Leukämiekranken infrage kommt.

Der Fachschaftsrat Bauingenieurwesen engagiert sich seit 2018 auf diesem Gebiet. Die Studierenden organisieren die Spendenaktionen meist halbjährlich. „Wir hoffen, das auszuweiten, indem wir weitere Hochschulgruppen als Organisatoren gewinnen“, sagt Student Arne Reinecke. Der angehende Bauingenieur ist selbst ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr, seine Mutter beim DRK. Deshalb sei ihm besonders bewusst, wie lebenswichtig Blutreserven für die Krankenversorgung sind.

Anmeldung oder spontane Blutspende

Ein Vorteil der Aktion an der Uni: Es machen viele Leute zum ersten Mal mit. Im November 2020 waren 40 Prozent der Teilnehmer Erstspender. „Das sind alles Menschen, die das DRK sonst wohl nicht erreichen würde“, sagt der Student.

Für den Termin am 11. Mai können sich Teilnehmer auf der Internetseite www.blutspende-leben.de vorab anmelden. „Wir freuen uns aber immer auch über spontane Blutspender“, so Reinecke. Die Aktion richtet sich vorrangig an Studierende und Uni-Mitarbeiter, steht aber jedem offen.

Von Bärbel Hilbig