Bluttat von Ahlem: Polizei geht offenbar von Raubmord aus

Hannover

Im Fall der getöteten 61 Jahre alten Patricia H. aus Ahlem sind neue Details ans Licht gekommen. Hintergrund des Verbrechens könnte ein Raubmord sein. Denn der 32-jährige Marokkaner, der am Sonntag unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden war und derzeit in Untersuchungshaft sitzt, hatte bei seiner Festnahme eine größere Menge Bargeld bei sich. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Hannover.

„Wir müssen jetzt prüfen, ob das Geld tatsächlich dem Opfer gehört hat“, sagt Kathrin Söfker, die Sprecherin der Behörde. Sollte sich das bestätigen, könnte der 32-Jährige den Mord aus Habgier begangen haben.

Verdächtiger bestreitet die Vorwürfe

Zielfahnder der hessischen Polizei hatten den Asylbewerber am Sonntagnachmittag zwischen Göttingen und Kassel in einem Auto festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich ins Ausland absetzen wollte. Am Montag wurde er in Hannover einem Haftrichter vorgeführt.

In einer ersten Vernehmung hat der Marokkaner bestritten, die Frau getötet zu haben. Unklar ist, ob er sich zu der Herkunft des Bargeldes geäußert hat.

Verwesungsgeruch in der Wohnung

Ende August hatten Angehörige von Patricia H. die 61-Jährige als vermisst gemeldet. Bei einer ersten Durchsuchung der Wohnung der Frau an der Mönckebergallee hatte die Polizei nichts Auffälliges feststellen können. Als sich die Ermittler am Mittwoch erneut in der Wohnung umsehen wollten, schlug ihnen Verwesungsgeruch entgegen. Daraufhin entdeckten sie die Leiche der 61-Jährigen in dem Verschlag.

Von Tobias Morchner