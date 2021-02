Hannover

Er hatte ganz andere Pläne. Auf seiner Lieblingsinsel Sylt wollte er am Sonntag sein. In der Bar des Hotels Miramar hätte er mit guten Freunden Champagner getrunken – viel Champagner getrunken, dazu viel geraucht und ausgiebig gefeiert. „Aber das geht ja alles nicht.“ Bodo Linnemann zieht an seiner Zigarette, bläst den Rauch aus und lässt einen Seufzer folgen. „Das ist“, sagt er mit gespielter Verzweiflung, „ein bisschen wie Knast.“ In Corona-Zeiten muss sich selbst ein Lebemann wie Linnemann disziplinieren. Die Feier zu seinem 80. Geburtstag hat er frühzeitig abgesagt.

Linnemann wohnt jetzt in Gehrden

Goldene Kerzenleuchter, schwere Polstergarnitur, Möbel im Antikstil und Perserteppich in einem Zweifamilienhaus in Gehrden – so sieht das häusliche Umfeld von Hannovers Kultgastronom inzwischen aus. In der Silvesternacht 2015 hatte er seine legendäre Kleinraumdisco Casa Blanca am Weißekreuzplatz nach 37 Jahren zum letzten Mal geöffnet und sich aus der Szene verabschiedet. 2017 heiratete er – in vierter Ehe – seine 21 Jahre jüngere Jugendliebe und zog zu ihr nach Gehrden. „Ich fühle mich hier sauwohl“, stellt Linnemann in der für ihn typischen Ausdrucksweise klar. „Es gibt ein schönes Freibad, wir haben einen super China-Bringdienst, einen klasse Italiener und eine richtig gute Kneipe, das Türmchen.“ Auch von kilometerlangen Spaziergängen bis nach Wennigsen erzählt Kettenraucher Linnemann begeistert. „Er ist schon sehr artig geworden“, sagt Andrea Serbent-Linnemann lächelnd.

Lange Liebe: Bodo Linnemann und seine Andrea (59) kennen sich schon, seit sie 17 ist. Vor vier Jahren hat er sie in vierter Ehe geheiratet. Quelle: Tim Schaarschmidt

Da kommt dann doch Widerspruch von dem mit hellblauem Jeanshemd und fliederfarbener Hose bekleideten Gatten. Schließlich hat Linnemann auch als Rentner einen Ruf zu verteidigen und bedient gern das eigene Klischee. Sicher, kürzer trete er schon, vor allem beim Alkohol, verkündet er. „Aber Bier ist sowieso nicht gefährlich, und ab und zu ein Prosecco oder ein Ramazotti schadet auch nichts.“ Weitere Wandlung: „Ich bin von Koks auf Käsekuchen umgestiegen.“ Es schwingt durchaus Selbstironie mit, wenn er seine Sprüche klopft. Offenbar hat ihm sein Lebenswandel nicht nachhaltig geschadet. Sein Arzt staune jedenfalls, wie er überhaupt so alt werden konnte. „Der sagt immer, es gibt sieben Weltwunder, und ich sei das achte.“

Die Kacheln aus dem Casa Blanca zieren jetzt die Küche in Gehrden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Erinnerungen an die gute alte Zeit

Trotz des Ortswechsels war der Wahlgehrdener stets drei- bis viermal pro Woche in Hannover. Zum Flanieren in der Luisenstraße oder auf dem Lindener Markt, zu Gast in der Markthalle oder in der Bar Sternwarte an der Theaterstraße. Um Leute zu treffen und sich an die guten alten Zeiten zu erinnern, die für ihn vor allem in den Siebziger- bis Neunzigerjahren liegen – Besuche von viel Prominenz wie Rolling Stone Keith Richards, Grace Jones, Herbert Grönemeyer oder Udo Jürgens inklusive.

Pandemiebedingt fallen Linnemanns Hannovertouren seit Monaten flach. Sein Mitgefühl gilt den Gastronomen, Disco- und Klubbetreibern, die nicht wissen, ob sie die Krise überstehen werden. „Das ist wirklich übel“, sagt er. Dagegen sei es nicht so schlimm, dass er seinen Geburtstag nun weitgehend zu Hause auf dem Sofa verbringen müsse.

So richtig mag er auch nicht daran glauben, dass es in diesem Jahr wieder ein Maschseefest geben wird. 2018 und 2019 hatte Linnemann am Geibeltreff ein großes Casa-Revival gefeiert, Rock, Soul und Funk aufgelegt und sich hörbar in Erinnerung gebracht. Außerdem gab er als Ruheständler Gastspiele im Glitzerkeller an der Hallerstraße oder beim Silvesterfrühschoppen mit Ekkehard Reimann, in dessen früherem Lokal Reimanns Eck das Casa aufgegangen war. Alles noch vor Corona. Nun wartet Linnemann auf seinen Impftermin. „Ich muss ja erst mal 80 werden, dann schreiben die mich an“, meint er. Dass der Mann der seit Jahrzehnten keine Socken trägt, diese Gewohnheit selbst im harten Pandemiewinter nicht ablegt, versteht sich von selbst.

Neues Buch in Arbeit

Die Zeit im Lockdown hat er genutzt, um mal wieder ein Buch zu schreiben. „Linnemanns Lotterleben“ heißt die Fortsetzung seines 2003 erschienen Werks „Ramazotti intim“, mit dem er die hiesige Partyszene aufmischte. Im neuen Schmöker, der wohl im Sommer erscheint, gibt er auch Einblicke in seine unrühmliche Vergangenheit, die ihm als junger Mann einige Jahre hinter Gittern einbrachte. Quasi als Resozialisierungsprojekt stellte ihn Uli Schellmann („ihm habe ich alles zu verdanken“) 1972 als Aushilfsbarkeeper und DJ im damaligen Bistro an der Knochenhauerstraße ein. Sechs Jahre später kam das Casa. Der Rest ist Geschichte.

Wer Bodo Linnemann zumindest virtuell zum Geburtstag gratulieren möchte, hat dazu am Sonntag, 21. Februar, Gelegenheit. Marlon Melzer, hannoverscher Eventveranstalter und Moderator, plant von 15 bis 17.30 Uhr einen Facebook-Livestream mit dem Jubilar. Mit dem Stichwort „Bodo nullt“ können sich alle Interessierten kostenfrei einwählen.

Von Juliane Kaune