Hannover

Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu Tempo 110 erwarten die Meteorologen für Donnerstag. Betroffen davon soll auch die Region Hannover sein. Sturmtief „Klaus“ zieht schon in der Nacht zu Donnerstag von Großbritannien heran. Zunächst kommt der starke Wind aus südlichen Richtungen, im Laufe des Vormittages frischt der Wind dann immer mehr auf, dabei dreht er auf westliche Richtungen.

Höhepunkt zwischen 14 und 16 Uhr

Den Höhepunkt des Sturms erwartet der Deutsche Wetterdienst zwischen 14 und 16 Uhr in der Region Hannover. Die heftigsten Böen wird es in den aufziehenden Schauern und Gewittern geben. Die Wetterexperten rechnen mit abbrechenden Ästen und Bäumen, die durch den Sturm entwurzelt werden. Deshalb gelten erhebliche Behinderungen im Bahnverkehr im Norden und auch Störungen im Straßenverkehr als wahrscheinlich. Von Aufenthalt in Parks und Wäldern raten die Meteorologen dringend ab.

Zum Donnerstagabend lässt der Sturm dann nach, es weht aber auch am Freitag weiterhin ein kräftiger Wind. Aber das war es dann aber noch nicht: Am Sonnabend zieht dann aber erneut ein Sturmtief nach Deutschland. Nach dem bisherigen Stand wird die Region Hannover davon verschont bleiben, der Sturm fegt dann vor allem über den Süden des Landes.

Von Mathias Klein