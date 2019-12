Hannover

Die einige Wochen alten Schweine rennen munter durcheinander. Eifrig knabbern manche an dem bunten Plastikspielzeug, das an einer Kette quer über ihren Boxen hängt. Die Jungtiere fühlen sich sichtlich wohl auf ihren 70 Quadratmetern. Kurz erstarren die kleinen Schweine, als sie am hoch gelegenen Fenster menschliche Besucher wahrnehmen. Dann ist der Schutzinstinkt vergessen, und sie purzeln wieder wild umher.

Das Leben der Schweine endet bald

„Die Tiere haben bei uns mehr Platz als in jeder konventionellen Haltung“, betont Johanna Grunemann, Tierschutzbeauftragte von Boehringer Ingelheim in Hannover. Allerdings endet das Leben der jungen Schweine meist bereits nach wenigen Monaten mit der jeweiligen Versuchsreihe. Beim bisher längsten Test blieb eine Gruppe Schweine 18 Monate in der Anlage. Der Konzern entwickelt in seinem Forschungszentrum in Kirchrode seit 2012 Impfstoffe für Nutztiere. Die Wirksamkeit der neuen Mittel testen die Mitarbeiter an Versuchstieren, die sie zuvor mit Erregern infizieren.

Futter kommt über ein Druckluft-System

Damit sich keine Störfaktoren einschleichen, leben die Schweine in hygienischer Umgebung ohne Strohlager. Ihr Futter bekommen sie über ein Rohrsystem, das mit Druckluft funktioniert, Hightech-Filteranlagen säubern die ein- und ausströmende Luft. Zur Unterscheidung sind die Tiere mit farbigen Streifen auf dem Rücken und Ohrmarken gekennzeichnet. Regelmäßig messen Mitarbeiter ihre Temperatur. Das Fotografieren lässt Boehringer nicht zu, bei Führungen hat man die Erfahrung gemacht, dass Laien sich an den Ställen ohne Stroh stören.

Tierschutzbeauftragte Johanna Grunemann kann die Versuchsschweine auch durch ein Fenster beobachten. Quelle: Samantha Franson

„Unsere Mitarbeiter müssen sich vor und nach dem Betreten der Tierräume duschen und umziehen, damit sie keine Keime einschleppen oder hinaustragen“, erläutert Tierärztin Grunemann. Das Abwasser wird bei 136 Grad thermisch behandelt. Auch nach dem Tod der Tiere dürfen keine Erreger nach draußen gelangen, so ist es gesetzlich vorgeschrieben. Mitarbeiter entnehmen Proben zur Untersuchung im Labor. Die Kadaver selbst landen in einem großen, hermetisch versiegelten Metallkessel. Dort werden sie in Lauge zersetzt und sterilisiert. Maximal einmal pro Monat fährt ein Spezialtransporter die flüssigen Überreste zu einer Tierbeseitigungsanstalt.

Nur noch wenige Bürger bei Anwohnertreffen

„ Weil wir mit Infektionserregern umgehen, behandeln wir Luft und Abwasser so, dass davon keine Gefahr für die Umwelt ausgehen kann“, betont Egbert Mundt, Standortleiter seit 2018. Den Anwohnern hatte dieser Punkt zunächst große Sorge bereitet, inzwischen kommt zu den jährlichen Informationstreffen für die Nachbarn nur noch ein kleinerer Kreis.

Forschung an Tierkrankheiten

„Wir arbeiten mit Krankheitserregern, die auch in Deutschland vorkommen, mit nichts Exotischem“, versichert der 57-jährige Mundt. Die Labore im Gebäude haben die Sicherheitsstufe 2, die Mitarbeiter gehen mit Mikroorganismen um, die nach offizieller Definition eine gemäßigte Gefahr für Laborpersonal und die Umgebung darstellen. Konkret geht es vor allem um Atemwegs- und Reproduktionserkrankungen bei Schweinen und Hühnern. 2019 hat Boehringer einen neuen Impfstoff gegen den Parvovirus beim Schwein herausgebracht. Die Krankheit führt unbehandelt zu Totgeburten bei Sauen.

„Das Besondere daran ist, dass unsere Impfstoffe mit Impfstoffen gegen andere Krankheiten beim Schwein kombinierbar sind. Landwirte können so die Anzahl der Impfungen verringern“, erklärt der Niederlassungsleiter. Er sieht darin einen großen Vorteil, denn jede Impfkampagne in einem landwirtschaftlichen Betrieb verursacht Stress und Unruhe unter den Tieren.

Tests sollen Antibiotika-Einsatz im Stall mindern

Seit 2013 beschäftigt sich eine Gruppe in Hannover außerdem mit Methoden zur Identifizierung von Krankheitskeimen. Dank dieser Entwicklung müssen Tierärzte beim Verdacht auf die Erkrankung eines Bestands Proben nicht mehr umständlich ins Labor schicken, sondern analysieren sie selbst. Gibt es keinen bakteriellen Erreger, erübrigt sich die Gabe von Antibiotika. Das System namens Mobinostics ist zunächst auf Atemwegsinfektionen beim Schwein ausgerichtet und steht kurz vor der Marktreife. Die Ausweitung auf andere Krankheiten und Tierarten ist geplant.

Gerät analysiert Geräusche aus dem Stall

„Wir entwickeln hier Impfstoffe und Diagnostika. Wir wollen vorbeugen statt behandeln“, betont Mundt. Beim frühen Erkennen einer Infektion kann eine Impfung manchmal noch helfen. Mit diesem Ziel kooperiert Boehringer auch mit dem belgischen Start-up Sound talks. Die Firma nimmt Geräusche im Schweinestall auf und lässt sie per Algorithmus analysieren. Ist ein Husten durch Staub verursacht, oder geht es um eine Atemwegsinfektion? In Hannover hat Boehringer diese Geräte unter Laborbedingungen im Stall getestet.

Impfstoffforschung an Schweinen und Hühnern Boehringer Ingelheim hat sein Europäisches Forschungszentrum für Tierimpfstoffe 2012 in Hannover-Kirchrode eröffnet. Erforscht und entwickelt werden Impfstoffe für Nutztiere, aktuell speziell für Schweine und Hühner. Mit der Stadt Hannover hat Boehringer zunächst einen städtebaulichen Vertrag zur Haltung von Schweinen und Rindern geschlossen. Seit 2015 darf das Unternehmen auch andere Wiederkäuer sowie Geflügel in seinen Räumen unterbringen. Tatsächlich experimentiert das Unternehmen in Kirchrode mit Schweinen und Hühnern. 2016 hat Boehringer drei Impfstoffe auf den Markt gebracht, an denen der Standort Hannover beteiligt war: Bovela gegen Durchfall beim Rind, außerdem zwei Mittel gegen eine Reproduktions- und Atemwegserkrankung bei Schweinen. Jetzt folgte ein Impfstoff gegen den Parvovirus beim Schwein. Das Betriebsgelände an der Bemeroder Straße umfasst rund 39.000 Quadratmeter. In den Gebäuden sind 3.740 Quadratmeter mit Ställen für die Tierhaltung belegt, die Labore der Sicherheitsstufe 2 erstrecken sich auf 996 Quadratmetern.

Mundt lebt mit Familie im Raum Hannover, verantwortet aber für Boehringer Ingelheim Tiergesundheit weltweit die frühe Impfstoffforschung. „Die Forschung läuft bei uns in einem globalen Netzwerk“, erzählt der habilitierte Tierarzt und Virologe. Zu seinem Verbund gehören auch Standorte in den US-Bundesstaaten Iowa und Georgia, außerdem in Lyon. Wenn Mundt über Krankheitserreger und Impfstoffe spricht, muss er zuweilen nach dem deutschen Ausdruck suchen. Auch in Kirchrode laufen Besprechungen auf Englisch, sobald ein internationaler Mitarbeiter dabei ist.

120 Mitarbeiter in Kirchrode

Katharina Paki, biologisch-technische Assistentin, vermehrt Viren im Labor. Quelle: Samantha Franson

Durch neue Aufgabenfelder ist der Standort in Hannover stetig gewachsen. Neben dem nach außen schlichten blassgelben Hauptgebäude steht bereits seit 2014 ein Container-Flachbau mit Büros. Neben Tierärzten und Tierpflegern arbeiten Biotechnologen, Molekularvirologen und Bakteriologen, technische Assistenten, Chemiker, Pharmazeuten sowie Informatiker auf dem Gelände. Dieses Jahr konnte Mundt 20 neue Mitarbeiter einstellen, die Niederlassung kommt jetzt auf rund 120 Beschäftigte.

Die Nachbarn, die anfangs auch eine massive Zunahme des Verkehrs befürchteten, sehen von den Tieren nichts. Rund 20 Lastwagen mit Futtermitteln fahren pro Jahr aufs Gelände, 15 weitere Fahrzeuge liefern Tiere an.

Hühner leben im „Isolator“

Die Hühner kommen vom Brutkasten direkt in einen sogenannten Isolator, in dem zehn Tiere auf einem Quadratmeter leben. Die Bedingungen in den gläsernen Gehäusen überwachen Mitarbeiter rund um die Uhr per Computer. In den zehn Isolatoren können bis zu hundert Hühner leben, und die Ställe sind auf maximal 300 Schweine gleichzeitig ausgerichtet.

Innerhalb eines Jahres durchlaufen rund 1000 Schweine und 1000 Hühner die Versuchsanlage in Kirchrode. Mundt weiß, dass das Menschen außerhalb der Branche viel erscheinen kann. Nüchtern bemüht er einen Vergleich aus der Fleischproduktion. „Je nach Größe können in einem Schlachthof täglich bis zu 45.000 Schweine geschlachtet werden.“

Erbitterte Konflikte vor dem Start Als Boehringer Ingelheim 2007 seine Entscheidung für ein Tierimpfstoffzentrum in Kirchrode verkündete, formierte sich schnell Widerstand. Nachbarn gründeten 2008 eine Bürgerinitiative, die sich erbittert gegen das Forschungszentrum wehrte. Die Anwohner befürchteten eine Massentierhaltung in direkter Nähe zu Wohnhäusern, das Austreten gefährlicher Krankheitserreger und stinkende Gülletransporte. Die Bürgerinitiative zog gegen die Ansiedlung vor Gericht, konnte den Bau der Anlage damit aber nicht verhindern. Eine zweite Klage führte zu einem Vergleich, in dem Boehringer sich verpflichtete, nur an Erregern zu forschen, die in Europa vorkommen. Tierschützer aus ganz Deutschland besetzten 2009 das Baugelände, Unbekannte verübten mehrere Farbanschläge in der Stadt, auch auf das Haus des damaligen Oberbürgermeisters Stephan Weil. Die Bauarbeiten begannen 2010 und Boehringer startete einen bis heute andauernden Nachbarschaftsdialog, in dem Anwohner regelmäßig Gelegenheit zu Besichtigungen und Gesprächsrunden bekommen.

Von Bärbel Hilbig