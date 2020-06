Hannover

Der Medizin- und Impfstoffspezialist Boehringer verlässt Hannover. Erst 2012 hatte das letzte große forschenden Pharmaunternehmen Deutschlands sein zunächst sehr umstrittenes Tierversuchslabor an der Bemeroder Straße in Kirchrode eröffnet. Dort sind etwa 100 Mitarbeiter beschäftigt. Sie wurden am Donnerstag über das Aus informiert. Hinter der Entscheidung soll nach HAZ-Informationen eine geplante Neuausrichtung des Unternehmens stehen.

Boehringer gibt Tierversuchslabor in Hannover auf

Eine offizielle Bestätigung war am Donnerstagabend nicht zu bekommen. Auch die Spitzen der Stadtverwaltung und der benachbarten Tierärztlichen Hochschule ( TiHo) wollten sich nicht äußern. Offenbar ist für Freitag eine Information der Öffentlichkeit geplant.

Mit der Ansiedlung Boehringers war der Stadt und der TiHo 2012 ein echter Coup gelungen. Das 1885 von Albert Boehringer in Ingelheim ( Rheinland-Pfalz) gegründete Unternehmen suchte einen Standort für die Impfstoffforschung zunächst an Schweinen. Seit 2016 wird die Forschung auf Hühner und Rinder erweitert. Im Kern geht es darum, in der Massentierhaltung Impfstoffe präziser einsetzen zu können und schneller auf Infektionen reagieren zu können.

Nähe zur TiHo war 2012 ausschlaggebend

Das Unternehmen hatte die Nähe zur hannoverschen TiHo gesucht, deren Ausbildung und Forschung weltweit anerkannt ist. Schnell bildete sich allerdings eine Protestfront aus Anliegern und Tierversuchsgegnern gegen die Ansiedlung. Einen Prozess um die Laborgenehmigung drohte Boehringer zu verlieren, daraufhin einigte man sich auf einen ungewöhnlichen Vertrag: Das Unternehmen ist zu einem unbefristeten Bürgerdialog verpflichtet, in dem es den Anwohnern jährlich seine Forschungspläne sowie jede kleinste Panne offenlegen muss.

Offiziellen Angaben zufolge soll Boehringer 61 Millionen Euro in das Hightechlabor investiert haben. Wie es mit dem Standort weitergeht, ist unklar. Möglicherweise hat die TiHo Interesse daran, die Forschungseinrichtung zu übernehmen. Präsident Gerhard Greif sagte zu einer entsprechenden Anfrage aber nur: „Kein Kommentar.“

Von Conrad von Meding