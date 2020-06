Hannover

Die Nachricht vom bevorstehenden Aus des Boehringer-Tierimpfstofflabors in Hannover hat am Freitag hohe Wellen geschlagen. Das Unternehmen hat seine Schließungspläne am Freitagmorgen bestätigt. Man wolle die Tiergesundheitssparte neu gewichten, teilte die Deutschland-Chefin Sabine Nikolaus mit. Das erst 2012 mit hohem Millionenaufwand eröffnete Forschungszentrum in Hannover, in dem Impfstoffe für Nutztiere entwickelt und an jährlich Tausenden Tieren getestet werden, solle deshalb zum Jahresende aufgegeben und nach Lyon verlagert werden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu dem Thema.

Was bedeutet der Schritt für Boehringer ?

Zwischen 55 und 61 Millionen Euro soll Boehringer in das hannoversche Forschungszentrum investiert haben – die Angaben variieren. Die Summe klingt hoch. Setzt man sie aber ins Verhältnis zum Konzernergebnis, wird klar, wie klein sie für das größte forschende Pharmaunternehmen Deutschlands ist. Im vergangenen Jahr betrug der Konzerngewinn 2,7 Milliarden Euro. Die über acht Jahre genutzte Investition macht also nur etwa 2 Prozent eines einzigen Jahresgewinns aus.

Was bedeutet das Aus für die Mitarbeiter?

129 Mitarbeiter sind vom Aus bei Boehringer in Hannover betroffen. Quelle: Michael Thomas (Archiv)

129 Mitarbeiter beschäftigt Boehringer derzeit am Standort Hannover, überwiegend Veterinäre, Biowissenschaftler, Assistenten mit biomedizinischer Ausbildung, Tierpfleger, Ingenieure und Handwerker. Sie wurden am Donnerstag über das geplante Aus informiert. Die Unternehmensleitung beginnt jetzt Verhandlungen mit dem Betriebsrat. An deren Ende wird voraussichtlich ein Sozialplan stehen. Der Betriebsrat wollte sich auf Anfrage der HAZ noch nicht äußern. Bisher sehen Betriebsvereinbarungen vor, dass sich Mitarbeiter auf freiwerdende Stellen im Konzern bewerben können. Wer aber in Hannover Familie hat, wird schwerlich nach Lyon wechseln wollen.

Hätte sich Boehringer das nicht vor 2012 überlegen können?

Das Unternehmen sah sich damals in Zugzwang. Die Ansiedlung des Tierimpfstoff-Forschungslabors in Süddeutschland war 2007 am massiven Widerstand von Anliegern und Tierschützern gescheitert. Solch ein Forschungszentrum wurde aber dringend für das ständig wachsende Geschäft mit Impfstoffen für den Markt der Massentierhalter benötigt. Da kam das Angebot, sich neben der international anerkannten Tierärztlichen Hochschule Hannover niederzulassen, offenbar sehr passend. Inzwischen aber ist in Lyon Boehringers Nutztier-Medizinsparte immens gewachsen. Im Zuge einer europaweiten Neustrukturierung erschien der Abschied aus Hannover nun offenbar konsequent.

Was bedeutet der Weggang für Hannover ?

Im Inneren der Kirchröder Hightech-Anlage: In diesem Edelstahlbottich werden jährlich etwa 2000 Tiere in Lauge aufgelöst, nachdem an ihnen Wirkstoffe getestet wurden. Quelle: HAZ-Archiv

Oberbürgermeister Belit Onay sagte am Freitag in einer ersten Stellungnahme: „Das Forschungszentrum hat gerade in der Kombination mit der Tierärztlichen Hochschule eine hohe Bedeutung für den Standort Hannover.“ Die Stadt hoffe für die Mitarbeiter, dass sie gute Alternativen finden werden. Mögliche „Ideen und Gespräche für eine Nachnutzung des Forschungszentrums“ wolle die Stadt „konstruktiv unterstützen und begleiten“.

Wird das Areal jetzt leer stehen?

Nein, sagt TiHo-Präsident Gerhard Greif, der die Ansiedlung Boehringers ab 2009 maßgeblich eingefädelt hatte: „Es wird keinen Leerstand geben.“ Er bedauere den Weggang von Boehringer wissenschaftlich und persönlich sehr. Letztlich sei der Vorgang aber „eine Flurbereinigung“. Das von Boehringer errichtete Forschungszentrum und die Mitarbeiter seien für Hannover „eine wertvolle Ressource“. Gemeinsam müsse man jetzt „überlegen, „wie wir die Intelligenz, die Köpfe und die Hardware am Standort halten“. Für eine Nachnutzung kämen mehrere internationale Wirtschaftsunternehmen infrage. Gegenüber der Stadtspitze soll Boehringer signalisiert haben, dass es für das 40.000 Quadratmeter große Grundstück an der Bemeroder Straße bereits Gespräche mit möglichen Folgenutzern gebe. Greif will auch eine Nachnutzung durch die TiHo, die als Stiftungshochschule organisiert ist, zwar nicht völlig ausschließen. „Aber wir müssen erst seriös prüfen, welche Nutzungen sinnvoll sind und wie sie zum Wissenschaftsstandort Hannover passen.“

Sind 2012 Subventionen für die Ansiedlung geflossen?

Nach Angaben sowohl von Stadt und Land als auch von Boehringer selbst sind im Zuge der Ansiedlung keinerlei öffentliche Investitionen geflossen. Man habe „keine Fördermittel, öffentlichen Gelder oder Nachlässe in Bezug auf den Standort Hannover oder unsere dortigen Aktivitäten erhalten“, sagt Boehringer-Sprecher Matthias Reinig. Stadtsprecher Dennis Dix teilt mit, das Grundstück sei „nach den Vorgaben des Kommunalverfassungsrechts selbstverständlich zum vollen Verkehrswert veräußert“ worden.

Woran hat Boehringer in Hannover geforscht?

Nur zur Ansicht: Zur Eröffnung hatte das Unternehmen Kunststofftiere in einer der Stallungen platziert. Später durften sie nicht mehr von Besuchern betreten werden, damit keine Keime eingeschleppt werden. Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Unter anderem war das Kirchröder Forschungszentrum entscheidend an der Entwicklung des Impfstoffs Ingelvac PRRSFlex beteiligt, der Ferkel gegen Infektionen der Lunge schützen soll. Auch wurde in Hannover seit 2013 am Mobinostics-System geforscht, mit dem Tierärzte selbst Krankheitskeime identifizieren und so zum Beispiel die Gabe von Antibiotika ersparen können, wenn bei einer Erkrankung gar keine Bakterien im Spiel sind. Das System steht nach Angaben von Sprecher Reinig kurz vor der Marktreife und werde aktuell mit dem ersten Kunden im deutschen Markt getestet. Insgesamt aber, sagt der Sprecher, werde stets in großen Standortverbünden geforscht, sodass sich Erfolge nicht lokalisieren ließen. In Hannover wurde zuletzt nicht nur mit Schweinen, sondern auch mit Hühnern und seit Jahresbeginn mit Rindern experimentiert. An etwa 2000 Tieren jährlich werden Impfstoffe erprobt. Sie werden anschließend in Lauge aufgelöst, um Erreger abzutöten.

Welche Probleme gab es bei der Genehmigung des Forschungszentrums ?

In Tierforschungslaboren herrschen hohe Sicherheitsanforderungen – auch bei Boehringer, wo mit genverändertem Material gearbeitet wird. Bei der Genehmigung gab es aber mehrere Unregelmäßigkeiten. Quelle: HAZ-Archiv

Für derartige Anlagen gelten hohe Sicherheitsstandards. Eine Anliegerinitiative zweifelte daran, dass Ämter die Unterlagen der Firma kritisch geprüft hatten – und hätte das Projekt damit fast zum Fall gebracht. Vor Gericht stellte sich heraus, dass der Gewerbeaufsicht etliche Formfehler unterlaufen waren, von der Anliegerbeteiligung bis hin zu fachlichen Fragen zur Zulässigkeit von Genversuchen. Das Unternehmen Boehringer ersparte den Behörden eine peinliche Schlappe, indem es einem Vergleich zustimmte, der die Forschung in Hannover in bestimmten Teilbereichen beschränkte und Anliegern dauerhaft Informationsrechte sicherte. Die Vorsitzende Richterin in dem Verfahren, Antje Niewisch-Lennarz, wurde später Justizministerin in Niedersachsen. Der Gutachter der Anlieger, der bis heute für sie aktiv ist, ist Prof. Alexander S. Kekulé, der jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Prominenz erreichte.

Von Conrad von Meding