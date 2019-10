Hannover

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) verlangt für Hannover ein Verbot von Böllern und Raketen zu Silvester. Die OB-Kandidaten Eckhard Scholz ( CDU) und Belit Onay (Grüne) können sich das unter bestimmten Voraussetzungen vorstellen – Marc Hansmann ( SPD) dagegen nicht.

Ein Böllerverbot für die Fußgängerzone in Hannover gibt es bereits seit dem vergangenen Jahr. Damals spielten vor allem Sicherheitsaspekte eine Rolle bei der Entscheidung der Stadt, rund um den Kröpcke kein Feuerwerk mehr zuzulassen. Jetzt hat die DUH formale Anträge auf Böllerverbote für die „dicht besiedelten Innenstädte“ von 98 Städten gestellt – darunter auch Hannover.

„Gesundheit der Menschen geht vor“

Für Onay könnte ein Böllerverbot ein Weg sein, in der Innenstadt die Luftverschmutzung, die durch die hohe Feinstaubbelastung hervorgerufen wird, zu senken. „Sicherheit und Gesundheit der Menschen gehen vor“, betont der Grünen-Kandidat.

Scholz, der für die CDU ins Rennen geht, setzt sich dafür ein, „Alternativen zum privaten Feuerwerk in der Innenstadt ernsthaft zu prüfen“. Er könne sich vorstellen, anstelle der vielen kleinen privaten Feuerwerke ein zentrales Feuerwerk für alle Hannoveraner zu veranstalten, sagte er. Das würde die Emissionen reduzieren und das Beibehalten einer schönen Tradition ermöglichen.

„Feuerwerkswettbewerb muss bleiben“

SPD-Mann Hansmann lehnt dagegen ein flächendeckendes Verbot für die ganze Stadt ab. Beispielsweise gehöre der Feuerwerkswettbewerb seit fast 30 Jahren zum Kulturprogramm der Stadt. Allerdings sollte das Silvester 2018 von Stadt und Polizei eingeführte Böllerverbot auf Plätzen der Innenstadt weiter gelten. Hansmann kann sich aber alternative Veranstaltungen vorstellen, um das Böllern zu verringern, wie zum Beispiel ein Laser-Feuerwerk zu Silvester.

„Wir wollen keine Spaßbremse aufbauen“, sagt der Geschäftsführer der Umwelthilfe, Jürgen Resch. „Die Menschen sollen sich auch weiterhin an Silvesterfeuerwerken erfreuen können.“ Die Feuerwerke könnten auch von Profis außerhalb der Stadtzentren organisiert werden, schlägt die Umwelthilfe vor.

Stadt hält zu Silvester an Verbotszone fest

Die Anträge der DUH richten sich an die Städte, deren Innenstädte besonders mit Feinstaub belastet sind. In Hannover liegen die Feinstaubwerte unterhalb der von der EU vorgeschriebenen Grenze, sie überschreiten aber den von der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) festgelegten Wert. Dieser Wert von 20 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft ist für die Umwelthilfe maßgeblich. In Hannover werden im Jahresmittel 22 Mikrogramm gemessen.

Die Verwaltung hatte für Silvester vergangenen Jahres ein Böllerverbot auf zentralen Plätzen der Innenstadt ausgesprochen, etwa auf dem Kröpcke, dem Opernplatz und vor dem Hauptbahnhof. Damals ging es aber vor allem darum, die Gefahr von Verletzungen beim Missbrauch von Feuerwerkskörpern einzudämmen. Die Polizei stellte rund 1000 Raketen sicher. Ordnungsdezernent Axel von der Ohe ( SPD) sagte der HAZ, er plane gemeinsam mit der Polizei auch für dieses Jahr wieder eine solche Verbotszone.

Mehr zum Thema

75 Prozent der Deutschen für Böllerverbote

Bezirksrat fordert Böllerverbot für Limmerstraße

Von Mathias Klein