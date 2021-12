Hannover

Auf vielen Plätzen und Straßen in Hannover und den Umlandgemeinden wird aller Voraussicht nach in der Silvesternacht Böllern untersagt bleiben – nicht jedoch im gesamten Regionsgebiet. „Wir stimmen uns derzeit mit den Städten und Gemeinden ab“, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. Die Kommunen teilten mit, an welchen Orten sie ein Böllerverbot für sinnvoll halten. Damit rückt die Regionsverwaltung von ihrer anfänglichen Idee ab, für Hannover und alle Umlandgemeinden ein flächendeckendes Verbot zu verhängen. Das wäre auch deutlich schwieriger zu begründen, sagt Kreutz. Die Ortsangaben der Kommunen sollen in eine Allgemeinverfügung einfließen, die die Regionsverwaltung in den kommenden Tagen veröffentlicht, um das Feuerwerksverbot durchzusetzen. Auch auf anderen politischen Ebenen gibt es Vorstöße zur Eindämmung von Silvesterböllerei.

Stadt Hannover hat bereits Verbotszonen benannt

Die Stadt Hannover hat bereits eine Liste von publikumsträchtigen Straßen und Plätzen erstellt, auf denen Feuerwerk in der Silvesternacht untersagt bleiben soll. Dazu zählen neben Innenstadt-Plätzen wie Kröpcke, Opernplatz und Steintorplatz auch Orte in den Stadtteilen, etwa der Bertha-von-Suttner-Platz in der Südstadt, der Platz an der Lutherkirche in der Nordstadt, das Maschsee-Nordufer und der Küchengartenplatz in Linden.

Lesen Sie auch Stadt Hannover dehnt Böllerverbot auf etliche Straßen aus

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kein Verkauf von Feuerwerkskörpern bundesweit

Auch auf Bundesebene will man die traditionelle Böllerei begrenzen. Die Bund-Länder-Konferenz hat kürzlich beschlossen, den Verkauf von Feuerwerkskörpern bundesweit zu untersagen – wie bereits im vergangenen Jahr. Das heißt aber auch: Wer noch immer Raketen in der Schublade hat, kann diese abbrennen.

Land: Wunderkerzen sind erlaubt

Mehr ins Detail geht das Land Niedersachsen. In seiner neusten Corona-Verordnung wird „das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 auf belebten öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie auf belebten öffentlich zugänglichen Flächen untersagt.“ Zu dieser Feuerwerkskategorie gehören alle Knallkörper, die nur für Personen ab 16 Jahre zugelassen sind, unter anderem Raketen, Fontänen, Knallfrösche und Böller. Erlaubt bleibt weiterhin das Anzünden von Wunderkerzen und Bengalhölzern sowie das Werfen von Knallerbsen. Wo genau das Böllerverbot gelte, sollen die Kommunen entscheiden, heißt es weiter vonseiten des Landes. Wer vor dem eigenen Haus „in begrenztem Umfang“ ein Feuerwerk abbrennt, darf dies weiterhin tun.

Kliniken sollen nicht belastet werden

Unterm Strich geht es den Behörden weniger darum, die Menschen vor den Gefahren zu schützen, die von den Böllern selbst ausgehen, etwa Verbrennungen an Händen und Augen. Vielmehr wollen Bund, Land und Region mit ihren Beschränkungen erreichen, dass sich die Menschen in der Silvesternacht nicht in großen Gruppen treffen, gemeinsam böllern und sich gegenseitig mit Covid-19 anstecken.

Die Stadt Hannover nennt noch einen weiteren Grund: Die durch Corona ohnehin angespannte Lage in den Krankenhäusern solle nicht durch zusätzliche Feuerwerks-Verletzungen verschärft werden. Ein HAZ-Leser lässt das Argument nicht gelten. „Ich arbeite seit Jahren in einer Notaufnahme. Die schweren Verletzungen an Silvester halten sich in Grenzen, kaum einer muss auf die Intensivstation“, meint der Leser. Wenn es nur um Intensivbetten und die Auslastung der Krankenhäuser gehe, wäre ein Alkoholerbot oder eine Einschränkung bei Partys deutlich effizienter, schreibt er.

Von Andreas Schinkel