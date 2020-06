Hannover

Schleppende Hip-Hop-Beats dröhnen aus der Box, Markus schnappt sich den Basketball, dribbelt zum Korb, wird umringt von Gegenspielern, drängelt sich durch und wirft – Treffer. Markus grinst über das ganze Gesicht, der Schweiß tropft ihm von der Stirn. „Ich bin froh, wieder spielen zu dürfen“, sagt er. Corona-Regeln? Abstand halten? Hände desinfizieren? Markus zuckt die Schultern. „Wenn man erst einmal im Spiel ist, denkt man nicht mehr über so was nach“, sagt er, seine Kumpel nicken.

Auf Bolzplätzen und Outdoor-Anlagen gelten Abstandsregeln

Die Stadt Hannover hat ihre Bolzplätze geöffnet, ebenso Outdoor-Sportanlagen wie das Basketballfeld am Lindener Ihmeufer. Die Stadt betont, dass auf den Freiluft-Sportanlagen die Mindestabstände von 1,50 Meter eingehalten werden müssen. Auch in Fitnessstudios und Turnhallen wird längst wieder trainiert. Doch während Sportvereine und Studiobetreiber sorgfältig darauf achten, dass alle Hygieneauflagen erfüllt werden, herrscht auf den Freizeitsportanlagen eine gewisse Lässigkeit.

„Im Grunde sind die Corona-Regeln nicht mehr so fest in den Köpfen verankert“, sagt Tim. Er spielt mit seinen Freunden regelmäßig auf dem Basketballfeld in Linden. Sein Kumpel Stephan freut sich, dass auch die Bolzplätze wieder frei sind. „Wir spielen dann so wie immer und gehen natürlich auch in die Zweikämpfe rein“, sagt er.

„Zu Hause sitzen ist auch nicht gesund“

Auf der anderen Seite des Basketballfeldes haben Freizeitsportler zwei Mannschaften gebildet und drängeln sich auf engem Raum. Von Corona-Distanz keine Spur. „So richtig clever ist das nicht“, räumt Christian in einer Spielpause ein. Aber bewegungslos zu Hause zu sitzen, sei auch nicht gesund. „Immerhin habe ich eine Maske im Auto“, sagt er grinsend.

Zwei Jungs passen sich Bälle zu und üben Korbwürfe. Sie halten zumindest den vorgeschriebenen Abstand ein. „Wenn wir richtig gegeneinander spielen, sieht das anders aus“, sagt Philip. Er gehe davon aus: Wer Sport treibt, ist auch nicht krank. Sein Kumpel schüttelt den Kopf. „Du kannst infiziert sein, aber kein Symptom haben“, sagt er. Philip zuckt die Schultern. „Am Ende ist es doch so: Wir sind alle froh, wieder unserem Sport nachgehen zu können.“

Von Andreas Schinkel