Hannover

Im Stadtteil Misburg steht die nächste Bombenräumung an. Im Industriegebiet an der Kreisstraße 20 zwischen Mittelland- und Stichkanal wurde ein entsprechender Verdachtspunkt gefunden. Nach HAZ-Informationen müssen etwa 5000 Menschen am Montag, 27. September, zeitweise ihre Wohnung verlassen. Der Sperrradius soll 1000 Meter betragen.

Eine Übersicht über die betroffenen Straßen sowie einen Zeitplan will die Feuerwehr Hannover in Kürze bekanntgeben. Dann folgen auch Informationen zum Blindgänger.

Vierte Räumung in Misburg

Es wäre bereits die vierte Bombenräumung in Misburg. Zuletzt hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst am 17. Juli fünf Blindgänger im südlichen Stadtteil nahe der Deurag-Nerag-Raffinerie entschärft – ebenfalls an der Kreisstraße.

Misburg ist im Zweiten Weltkrieg besonders häufig von alliierten Luftschlägen getroffen worden. Rund 40.000 Bomben gingen auf den Stadtteil nieder. Der Grund waren die wichtigen Produktionsfirmen, die dort ihren Sitz hatten. Deurag-Nerag beispielsweise stellte Spezialschmieröle her, die vor allem für Flugzueugmotoren benötigt wurden. Kertess wiederum war ein Chemikalienhandel.

Von Manuel Behrens