Bombe in Hannover: Die wichtigsten Infos zur Entschärfung

Bei Sondierungsarbeiten in einer Kleingartenkolonie in Hannover-Seelhorst ist am Donnerstagmittag eine Fliegerbombe entdeckt worden. Der Blindgänger muss noch am Abend entschärft oder gar gesprengt werden, deshalb wird das umliegende Areal evakuiert.

Die Fünf-Zentner-Bombe liegt mitten in der Kleingartenkolonie Rosenhain an der Straße Am Schafbrinke. In Absprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst hat die Feuerwehr bereits alle Parzellen geräumt, auch die unmittelbar angrenzenden Häuser der Zeißstraße sind leer.

Sperrradius beträgt 750 Meter

Die eigentliche Evakuierung beginnt am Abend, die Uhrzeit steht noch nicht fest. Der Radius wird 750 Meter betragen, die betroffenen Straßen und genaue Anzahl der Bewohner sind noch offen. Klar ist bislang nur, dass definitiv der Südschnellweg zwischen dem Seelhorster Kreuz und der Hildesheimer Straße gesperrt werden müssen. Ebenfalls betroffen sein wird die Bahnstrecke sowohl der S-Bahn als auch des Fernverkehrs in Nord-Süd-Richtung.

