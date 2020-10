Hannover

Noch an diesem Abend soll in Hannover-Seelhorst eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt werden. Bauarbeiter hatten den Blindgänger am Donnerstagmorgen in einer Kleingartenkolonie entdeckt. Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

Der Blindgänger liegt in einer Parzelle der Kleingartenkolonie Rosenhain

Laut Feuerwehr handelt es sich um Fragmente eines Zehn-Zentner-Blindgängers

handelt es sich um Fragmente eines Zehn-Zentner-Blindgängers Am Abend wird ein Bereich mit einem Radius von 750 Metern rund um den Fundort geräumt

Südschnellweg und Bahnstrecke müssen ebenfalls vorübergehend gesperrt werden

Alle wichtigen Informationen zur Bombenräumung im Liveticker:

Nicht jeder in Hannover wird den Abend auf dem heimischen Sofa verbringen können.

In Absprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst wird am Abend ein Gebiet mit dem Radius von 750 Metern evakuiert. „Wir fangen schon so langsam an, die Menschen aus ihren Parzellen und Wohnungen entlang der Zeißstraße zu holen“, sagt Hoppe.

Noch aber hängen zehn bis 15 Kilogramm Sprengstoff an dem Zünder, weshalb noch heute eine kontrollierte Sprengung vorgenommen werden soll.

Wie sich herausgestellt hat, handelt es sich bei der Fundbombe um einen so genannten Zerscheller, das heißt, dass der eigentliche Bombenkörper aufgeplatzt, der Sprengstoff teilweise herausgerieselt ist.

Entdeckt worden sei der Blindgänger kurz vor 12 Uhr bei Sondierungsarbeiten, bestätigte Feuerwehrsprecher Clemens Hoppe. Der Fundort liegt in der Nähe der Ecke Zeißstraße und Am Schafbrinke.

In einer Kleingartenkolonie im Stadtteil Seelhorst wurde Donnerstag Mittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

Von HAZ