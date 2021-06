Hannover

Mehreren Tausend Bewohnern in Hannovers Osten steht am Donnerstag eine Evakuierung bevor. Am Gottfried-Benn-Weg (Misburg-Nord) ist am Mittwoch eine alte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Blindgänger liegt in einer kleinen Baugrube inmitten mehrerer Wohnquartiere. Es gibt zudem Verdachtspunkte auf mindestens einen weiteren Blindgänger. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr ist die Entschärfung oder möglicherweise Sprengung am Donnerstag geplant.

Nach HAZ-Informationen handelt sich bei der bereits bestätigten Fliegerbombe um einen sogenannten Zerscheller unbekannten Ausmaßes inklusive Zünder. Das ist ein Sprengsatz, der auf dem Boden aufschlug, aber ohne Explosion in mehrere Teile zerbrach. Offenbar wurde der Blindgänger im Verlauf des Mittwochs bei Baggerarbeiten entdeckt.

Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes nahmen die Bombe daraufhin in Augenschein. Von ihr geht offenbar keine unmittelbare Gefahr aus, sodass die Entschärfer in Ruhe am Folgetag mit ihrer Arbeit beginnen wollen. „Da sich in unmittelbarer Nähe weitere Kampfmittelverdachtspunkte befinden, müssen vor der Entschärfung weitere Erkundungsmaßnahmen durchgeführt werden“, sagt Feuerwehrsprecher Jan Feichtenschläger. Die Sondierungen sollen am Donnerstagmorgen beginnen, die Evakuierung könnte dann am Nachmittag starten.

Zweite Misburg-Bombe in zweieinhalb Monaten

Misburg ist somit bereits zum zweiten Mal binnen kürzester Zeit von einer Bombenräumung betroffen. Mitte März wurde ein Fünf-Zentner-Blindgänger auf dem ehemaligen Kertess-Gelände (Misburg-Süd) entdeckt – nur etwas mehr als zwei Kilometer vom jetzigen Fundort entfernt. Am 19. März mussten 3800 Menschen ihre Wohnungen verlassen, der Zünder und Detonator der Bombe wurden gesprengt.

Womöglich 15.000 Menschen betroffen

Sollte der übliche Ein-Kilometer-Radius auch jetzt wieder gezogen werden, reicht der grobe Evakuierungsbereich im Norden fast bis zur Schierholzstraße, im Süden bis zum Stichkanal Misburg und im Osten bis zur Kreuzung Hannoversche Straße/Anderter Straße. Im Westen sind die 1000 Meter etwa bei der Milanstraße (Groß-Buchholz) erreicht. Nach ersten Informationen könnten rund 15.000 Menschen betroffen sein. Nahe der Fundstelle liegen unter anderem die Grundschule Mühlenweg und die Kita Kampstraße.

Details zum genauen Evakuierungsgebiet will die Feuerwehr rechtzeitig im Verlauf des Donnerstags bekanntgeben. Dann wird es auch konkrete Angaben zur bereitgestellten Sammelunterkunft außerhalb des Sperrbereichs geben. Gleichzeitig erarbeitet die Feuerwehr zusammen mit dem Gesundheitsamt bereits eine Liste derjenigen, die sich möglicherweise in Corona-Quarantäne befinden und gesondert betreut werden müssen. Bereits ab 10 Uhr steht das Bürgertelefon für Fragen unter der Nummer (0800) 7313131 zur Verfügung.

