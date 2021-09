+++ In diesen Straßen müssen Sie Ihre Wohnung räumen +++

Bombenräumung in Misburg: Diese Straßen werden evakuiert (alphabetische Liste):





A: Alte Schmiede (alle), Am Alten Friedhof (alle), Am Hafen (alle), Am Seelberg (alle), Am Sool (alle), Am Sünderkamp (nur 22a bis 23d, 24 bis 54), An der Alten Fabrik (alle), An der Johanniskirche (alle), Anderter Straße (außer 1,3, 99b bis 99g, 115 bis 142)

D: Deurag-Nerag-Straße (alle)

E: Erika-Pfingsten-Straße (alle)

H: Hannoversche Straße (nur 1, 3 bis 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25), Hartmannstraße (alle), Hinter der Alten Burg (außer 1, 2, 4, 6, 8)

I: Im Myrtenkranz (alle), Imkerweg (alle), In den Fuhren (alle)

K: Kreisstraße (alle), Kurze Straße (alle)

L: Liebrechtstraße (alle), Lohweg (nur 59), Ludwig-Jahn-Straße (außer 1 bis 6c, 8)

M: Max-Kuhlemann-Platz (nur 1 bis 8)

N: Nienhagener Straße (alle)

P: Paula-Nordhoff-Straße (außer 3a), Portlandstraße (alle)

S: Stahlstraße (nur 62)

T: Theo-Seifer-Straße (alle), Thönser Straße (alle)

W: Weiße Erde (alle)

Z: Zu den Schwedenhäusern (alle)