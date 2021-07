Hannover

Die erlösende Nachricht, auf die alle gewartet hatten, erreichte die Einsatzleitung um 17.20 Uhr: Alle fünf Blindgänger in Hannover-Misburg sind unschädlich gemacht worden.

In einem wahren Kraftakt haben die Entschärfer des Kampfmittelbeseitigungsdienstes am Sonntag mehrere Fliegerbomben unschädlich gemacht. 8750 Menschen mussten deshalb ihre Wohnungen und Häuser in den Morgenstunden verlassen. Die schwierigste Fliegerbombe hatten sich die Experten für den Schluss aufgehoben: Der Fünf-Zentner-Blindgänger wurde gesprengt.

Wahrscheinlichkeit für Treffer „sehr hoch“

Die Evakuierung in Misburg-Süd war von langer Hand geplant gewesen. Schon Anfang des Monats hatte die Feuerwehr die Betroffenen informiert, dass sie um 9 Uhr raus mussten. Auf dem Gelände der einstigen Deurag-Nerag-Raffinerie und angrenzenden Arealen hatten reguläre Sondierungen insgesamt sechs Verdachtspunkte ergeben. „Wir haben gleich mehrere Orte einbezogen, um die Belastung für die Betroffenen so gering wie möglich zu halten“, sagte Feuerwehrsprecher Rainer Kunze. Sonst hätten die Anwohner unter Umständen bald wieder rausgemusst.

Vier der sechs Verdachtspunkte lagen auf dem Gelände der einstigen Deurag-Nerag-Raffinerie an der Kreisstraße. Dort soll ein Wertstoffzentrum entstehen. Quelle: Frank Tunnat

„Die festgestellten Anomalien waren bereits so groß, dass die Wahrscheinlichkeit von Bomben an fünf Punkten sehr hoch war“, sagte Thomas Bleicher, Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KBD). Und tatsächlich: Nur einer der sechs Verdachtspunkte stellte sich am Sonntag als harmlos heraus: eine große Leitung neben einer Rolle Stahlkabel. An den anderen Orten entdeckte der KBD zwei britische Fünf-Zentner-Bomben, eine amerikanische Bombe mit zehn Zentnern und eine britische Brandbombe. Letztere war aber bereits leer und musste nur noch entsorgt werden.

Bis zu dieser Erkenntnis mussten aber erst einmal 8750 Einwohner aus Misburg-Süd und Anderten an einem Strang ziehen. Und das taten sie: Bereits kurz nach 11 Uhr war das Gebiet geräumt. „Ich bin schon routiniert“, sagte Waltraud Nölte (91). Sie lebt seit 2014 im Misburger Seniorenzentrum am Seelberg, es ist ihre fünfte Evakuierung. „Alles wird wunderbar organisiert.“

Waltraud Nölte wird von Birgit Speer in den Transportbus der Johanniter gebracht. Für die 91-Jährige ist es bereits die fünfte Evakuierung. Quelle: Peer Hellerling

Detlef Bonnekoh war vor Eintreffen an der Sammelunterkunft IGS Roderbruch sogar noch beim Impfen auf dem Messegelände. „Volles Programm“, sagte der 62-Jährige. Anita Hebestreit – schon das vierte Mal betroffen – findet das Evakuieren inzwischen sogar „etwas lästig“. Aber immerhin konnte sie in der Unterkunft mit einer Freundin klönen.

Zwei Bomben binnen 30 Minuten

Die ersten zwei Bomben wurden rasend schnell unschädlich gemacht, zwischen beider Ausschalten lagen bloß 30 Minuten. Auch die dritte noch scharfe Bombe war schon um 14.45 Uhr entschärft. Der schwierige Teil begann danach. Die Zünder der letzten Bombe waren so stark deformiert, dass gesprengt werden musste. „Wir waren aber auf alle Eventualitäten vorbereitet“, sagte Feuerwehrsprecher Kunze. Sandsäcke und große Wasserbehälter standen bereit, um die Detonation zu mindern und die Zahl umherfliegender Splitter zu reduzieren.

Mit Erfolg. Bislang ist nichts über Schäden bekannt. 2017 demolierten umherfliegende Mergelbrocken einer auf demselben Areal gesprengten Bombe geparkte Autos und Dächer im Sperrgebiet.

Schon drei Räumungen in Misburg in diesem Jahr Hannover-Misburg ist dieses Jahr besonders betroffen von Bombenräumungen. 2021 hat es dort schon drei Evakuierungen gegeben – und insgesamt sieben Blindgänger. Den Anfang machte am 19. März Misburg-Süd. Damals entdeckten die Kampfmittelbeseitiger auf dem ehemaligen Kertess-Gelände eine Fünf-Zentner-Bombe. 3800 Menschen mussten spontan das Gebiet verlassen. Anfang vergangenen Monats folgten gleich zwei Blindgänger am Gottfried-Benn-Weg in Misburg-Nord. Am 3. Juni waren 15.000 Menschen betroffen. Die Entschärfungsmaßnahmen zogen sich von 14 bis 22 Uhr hin. Den Abschluss bildet nun – vorerst – das Ausschalten von fünf Fliegerbomben auf beziehungsweise nahe dem Gelände der einstigen Deurag-Nerag-Raffinerie. In dem Bereich gab es schon im Juli 2017 einen Fund. Misburg ist im Zweiten Weltkrieg besonders häufig von alliierten Luftschlägen getroffen worden. Rund 40.000 Bomben gingen auf den Stadtteil nieder. Der Grund waren die wichtigen Produktionsfirmen, die dort ihren Sitz hatten. Deurag-Nerag beispielsweise stellte Spezialschmieröle her, die vor allem für Flugmotoren benötigt wurden. Kertess wiederum war ein Chemikalienhandel.

Die Vorbereitungen für die Sprengung zogen sich letztlich zwei Stunden hin. Danach war nach einem kurzen und außerhalb des Sperrgebiets kaum zu hörenden Knall alles vorbei. „Alles in allem ist es reibungslos verlaufen“, sagte am frühen Abend Sprengmeister Marcus Rausch in seiner kurzen Bilanz – bis auf den Umstand, dass die Zünder der letzten Bombe „nicht rausgehen“ wollten. Ins Gesicht geschrieben standen ihm vor allem die Strapazen durch die direkte Sonne auf der freien Fläche.

Sprengmeister Marcus Rausch nach getaner Arbeit neben den vier entschärften Fliegerbomben. Quelle: Frank Tunnat

Gegen 17.30 Uhr wurde die Sperrzone aufgehoben, die Arbeit der 630 Helfer war nach mehr als acht Stunden beendet. Nun gibt es in Misburg fünf Bomben weniger – und hoffentlich etwas länger Ruhe für die Bewohner im Stadtteil. Nach März und Juni mussten sie dieses Jahr bereits die dritte Evakuierung durchmachen.

Von Peer Hellerling und André Pichiri