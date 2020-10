Hannover

Ein Fenster ist zersprungen. Bilderrahmen und eine Uhr sind von der Wand gefallen und liegen auf dem Boden zerstreut. Auch die Überwachungskameras hat es erwischt. „Wie nach einem Erdbeben,“ sagt Evangelos Dangas, als er seine Gartenlaube in Hannover-Seelhorst inspiziert. Erleichtert ist der 65-jährige Rentner trotzdem. Besondere Sorge hatten er und seine Familie sich um Schildkröte Momo Cassiopeia gemacht, die im Garten lebt. Sie scheint die Folgen der Explosion aber gut überstanden zu haben.

Etwa 100 Meter Luftlinie von Dangas’ Garten entfernt liegt der Grund für die Verwüstung. In der Nacht zu Freitag hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Feuerwehr Hannover eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Mitten in der Kleingartenkolonie Rosenhain lag der Blindgänger. Weil die Bombe vor der Sprengung nicht wie üblich mit wassergepolsterten Bigpacks gedämpft werden konnte, hat die Druckwelle auch noch in einiger Entfernung Schäden angerichtet.

„Wie nach einem Erdbeben“: In der Laube von Evangelos Dangas sind die Bilder von der Wand gefallen, ein Fenster ist zersplittert Quelle: Samantha Franson

Tür gesprengt, Dach abgedeckt

Die Gartenlaube ist der ganze Stolz von Evangelos Dangas. Seit 14 Jahren kommt er fast jeden Tag mit seiner Frau aus der Südstadt hierher. Entsprechend groß sei der Schreck gewesen, als er von der Bombe erfahren habe. Geschlafen habe er wenig, weil er den ganzen Abend die Nachrichten zur Sprengung verfolgt habe. In der Aufregung habe er es nicht mehr rechtzeitig geschafft, Momo Cassiopeia nach Hause zu holen, bevor alles abgesperrt wurde. Sein Sohn habe ihm deshalb Vorwürfe gemacht, erzählt Dangas. Am Freitagnachmittag sitzt er zwischen seinen mehr als 70 Rosenstöcken und wartet auf die Sachverständigen der Feuerwehr, die von Laube zu Laube gehen und die Schäden dokumentieren.

Ein paar Parzellen weiter liegt der Garten der jungen Familie Janke. Phillip und Sandra sind mit Söhnchen Mattis gekommen und haben gleich begonnen aufzuräumen. Als sie am Morgen die komplett zerstörten Scheiben einer anliegenden Fabrikhalle sahen, hätten sie noch Schlimmeres erwartet, sagt Phillip Janke. Gering sind die Schäden trotzdem nicht. Die Eingangstür ihrer Laube wurde aus den Angeln gehoben und in zwei Teile gesprengt. Das Dach ist teilweise abgedeckt. „Hoffentlich regnet es nicht“, sagt Janke, der sich als handwerklich unbegabt bezeichnet und das Dach nur mit Hilfe reparieren kann. Immerhin hat der frisch verlegte Rollrasen nichts abbekommen.

Handwerklich unbegabt, trotzdem muss er ran: Phillip Janke sorgt für temporären Ersatz für die zerstörte Eingangstür

Schwer Betroffene wollen noch nicht darüber reden

Je näher die Gärten am Fundort der Bombe liegen, desto großer ist die Zerstörung. Und desto tiefer sitzt der Schock. Ein Ehepaar, das gerade Überreste seiner zersplitterten Scheiben aus dem Rahmen bricht, möchte nichts dazu sagen. „Wir müssen das erstmal verdauen“, sagt die Frau und seufzt.

Am schwersten gezeichnet ist der Garten, in dem die Bombe gesprengt wurde und einen Krater hinterlassen hat. Ein Bagger ragt noch aus dem Loch, auch er wurde bei der Sprengung beschädigt. Der Besitzer der Laube, die wohl vollkommen zerstört ist, möchte keine Fragen beantworten. Die Anteilnahme seiner Nachbarn ist groß. „Da steckt so viel Arbeit und Herzblut drin. Furchtbar, wenn das auf einmal weg ist“, sagt einer.

Wer kommt für den Schaden auf?

Die große Frage, die die Seelhorster Kleingärtner am meisten umtreibt, nachdem sie die Schäden gesehen haben: Wer bezahlt mir das? Die Sachverständigen der Feuerwehr, die die Schäden aufnehmen, verteilen hierzu einen Infoflyer. Grundsätzlich gilt: Nach einer Sprengung haben Geschädigte gegenüber dem Land Niedersachsen keinen Anspruch auf Entschädigung, wenn die Sprengung „auch unmittelbar zum Schutz der geschädigten Person oder deren Vermögen gedient hat.“ Das sei bei Sprengungen von Blindgängern allgemein der Fall. Die Feuerwehr rät Geschädigten deshalb, die Schäden bei ihren Versicherungen zu melden.

Wenn keine Versicherung für die Schäden aufkomme, komme in Einzelfällen eine Kostenübernahme durch die Stadt Hannover in Frage, heißt es in der Infobroschüre. Hierfür ist zum Beispiel entscheidend, ob Betroffene einige der Schäden verhindern hätten können. Ob sie also zum Beispiel genug Zeit gehabt hätten, um leicht bewegliche Dinge aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. Ausführliche Infos der Feuerwehr zu Schadensfällen infolge einer Sprengung finden Sie hier.

Scherben über Scherben: Selbst die Scheiben einer außerhalb der Kleingartenanlage liegenden Fabrikhalle gingen zu Bruch Quelle: Samantha Franson

Evangelos Dangas ist versichert. Als es vor ein paar Jahren in seiner Laube brannte, habe er den Schaden ersetzt bekommen, sagt er. Dadurch habe sich aber auch sein Versicherungsbeitrag mehr als verdoppelt. Ob ihm das jetzt wieder droht, weiß er noch nicht.

Der Kleingärtner will werkeln

Auch für Familie Buchardt stellt sich die Frage der Finanzierung. Vater Georg zeigt die Zerstörung an der Laube seines Sohnes. Ein Fenster liegt mitsamt Rahmen in einem Stück auf dem Rasen vor der Laube. Im überdachten Vorbereich liegt ein langer Holzbalken quer, der mal zur Decke gehörte. Eine Versicherung habe sein Sohn für das Gebäude nicht, sagt Buchardt. Ein hinzugekommener Nachbar sagt: „Ein Unding, dass Bund oder Land das nicht einfach bezahlen. Schließlich haben die das Ding gesprengt.“

Aber für den 78-Jährigen Buchardt, der seit mehr als 50 Jahren hier seinen Kleingarten bewirtschaftet, ist das zweitrangig. Er ist froh, dass das meiste noch steht und will sich am Wochenende an die Reparatur machen. „Wenn ein Kleingärtner nichts zu werkeln hat, ist er auch nicht glücklich“, sagt er und lacht.

Von Yannick von Eisenhart Rothe