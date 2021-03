Hannover

Feuerwehr und Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) wollen den gestern in Misburg-Süd entdeckten Fünf-Zentner-„Blindgänger“ am heutigen Freitag entschärfen. Die dafür notwendige Evakuierung der Umgebung soll ab 16.30 Uhr beginnen. Der exakte Sicherheitsbereich steht noch nicht fest. In Kürze will die Einsatzleitung weitere Details mitteilen.

Nach Angaben der Feuerwehr betrifft die Evakuierung rund 3800 Menschen in Misburg-Süd. Sie können sich zu zwei Betreuungsstellen begeben. Nach bisherigem Stand wohnen in dem zu evakuierenden Bereich keine Bürgerinnen oder Bürger, die wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne sind. Das Fundareal wird eingegrenzt von der Güterbahnstrecke im Norden, der Anderter Straße im Osten, der Hartmannstraße im Süden und einer Kleingartensiedlung (Stahlstraße) im Westen. Im direkten Umfeld befindet sich das Möbelhaus 3-2-1-0-Deins.

Eine Liste mit allen zu evakuierenden Straßen soll rechtzeitig veröffentlicht werden. Für Fragen aus der Bevölkerung wird ein Bürgertelefon unter der Rufnummer (0800) 7 31 31 31 geschaltet.

Auf dem Areal gibt es insgesamt rund 100 Kampfmittelverdachtspunkte. Laut Feuerwehr muss beim Räumeinsatz bedacht werden, dass der geortete „Blindgänger“ bei einer Detonation eine Kettenreaktion auslösen könnte, die auch weitere der vermuteten Weltkriegsbomben explodieren lässt. Bei dem Fundort handelt es sich das Gelände des ehemaligen Chemieunternehmens Kertess. Dort finden gerade Abriss- und Sanierungsarbeiten statt – ein Gewerbepark soll innerhalb der nächsten zwei Jahre auf dem Areal entstehen. Entwickelt wird es von der Unternehmensgruppe Hagedorn.

Von Manuel Behrens