Hannover

Die Feuerwehr Hannover hat weitere Details zur geplanten Bombenräumung am kommenden Sonntag, 18. Juli, bekanntgegeben. Demnach vermuten die Experten bis zu sechs Blindgänger auf dem Grundstück an der Kreisstraße in Misburg-Süd. Von der Evakuierung ab den Morgenstunden sind rund 8750 Einwohner im Osten der Landeshauptstadt betroffen – Anfang Juli war zunächst von etwa 6500 Menschen die Rede.

Allein vier Verdachtspunkte gibt es nach Feuerwehrangaben auf dem eigentlichen Baugrundstück, auf dem die Hagedorn-Unternehmensgruppe ein Wertstoffzentrum plant. Während der weiteren Sondierungen haben sich im Umfeld „noch zwei weitere Verdachtspunkte ergeben“, sagt Feuerwehrsprecher Michael Hintz. Anfang Juli machte die Feuerwehr noch keine Angaben zur Anzahl der vermuteten Blindgänger. Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass in Misburg Bombenentschärfungen stattfinden.

Drei Stadtteile betroffen

Um die potenziellen Blindgänger eingehender untersuchen zu können, müssen sie freigelegt werden. „Das ist zwingend mit einer Evakuierungsmaßnahme verbunden“, sagt Hintz weiter. Der Sicherheitsradius beträgt wie üblich 1000 Meter. Betroffen davon sind bis zu 8750 Menschen aus Misburg-Süd, Misburg-Nord und Anderten. Sie sollen zusätzlich am Donnerstag über mehrsprachige Infozettel in ihren Briefkästen informiert werden. Auch die S-Bahnstrecke von und nach Lehrte sowie die Fernverbindungen aus und Richtung Berlin sind betroffen.

Da von den Verdachtspunkten keine unmittelbare Gefahr ausgeht, finden die weiteren Untersuchungen mit ausreichend Vorplanung am Wochenende statt. Die Betroffenen sollen das Evakuierungsgebiet am Sonntag um 9 Uhr verlassen. Ein Ende der Arbeiten wird nicht angegeben – das hängt von der tatsächlichen Bombenanzahl und dem Tempo der Evakuierten ab. Was allerdings positiv stimmen könnte: Vor ziemlich genau vier Jahren musste auf demselben Gelände an der Kreisstraße eine Fünf-Zentner-Bombe gesprengt werden. Die Entschärfung am 25. Juli 2017 ist mit etwas mehr als zweieinhalb Stunden bis heute die schnellste Bombenräumung Hannovers.

Zwei Betreuungsstellen am Sonntag

Mit Beginn der Maßnahme stehen für alle, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen können, zwei Betreuungsstellen bereit: in der Sporthalle der IGS Roderbruch an der Rotekreuzstraße 23 und in den Sporthallen Anderten, Eisteichweg. Gehbehinderte wiederum sollten laut Hintz bereits im Vorfeld „möglichst frühzeitig“ unter der Rufnummer 19222 Krankentransporte bestellen.

Üstra richtet zwei Shuttle-Buslinien ein

Außerdem richtet die Üstra zwei Buslinien ein, die die Menschen aus dem Evakuierungsgebiet zu den beiden Unterkünften bringt:

Linie Blau Richtung IGS Roderbruch: fährt über Kreisstraße, Am Hafen, St. Johanniskirche, St. Anna Kirche, Meyers Garten, Kampstraße und Am Seelberg

Linie Grün Richtung Sporthallen Anderten: fährt über Hartmannstraße, Max-Kuhlemann-Straße, Bahnhof Anderten-Misburg und Am Kindergarten

Städtisches Bürgertelefon ab Donnerstag

Darüber hinaus schaltet die Stadt schon ab Donnerstag ein kostenloses Bürgertelefon unter der Nummer (0800) 731 31 31. Bis einschließlich Sonnabend beantworten Mitarbeiter zwischen 10 und 15 Uhr alle Fragen rund um die Evakuierung. Am Sonntag startet das Bürgertelefon bereits um 7 Uhr und bleibt bis zum Abschluss der Arbeiten aktiv.

Von Peer Hellerling