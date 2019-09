Hannover

Die Anwohner des Zooviertels müssen sich heute Abend auf eine Bombenentschärfung einstellen. Auf einer Baustelle in der Lüerstraße ist am Nachmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. HAZ-Informationen zufolge handelt es sich um eine Fünf-Zentner-Bombe. Sie soll in einer Schlammgrube liegen und deshalb noch unzugänglich sein. Die nahe gelegene Sophienschule wurde geräumt. Auch das Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium ist ab 16 Uhr geschlossen. Elternabende fallen aus.

Im Evakuierungsradius liegt auch das Congress Hotel am Stadtpark. Rund 130 Gäste können dort heute wohl nicht übernachten. In der Nähe des Fundortes liegen auch mehrere Altenheime. Auch beim Zoo stellt man sich auf die Bombenräumung ein. „Heute nach müssen alle Tiere in ihren Ställen übernachten“, sagt Zoosprecherin Ivonne Riedelt. Das Gelände schließt regulär um 18 Uhr. „wir werden aber eine Extrarunde drehen, umsicher zu gehen, dass auch alle Gäste den Zoo verlassen haben“, sagt Riedelt. Zudem sind alle Tierpfleger und ein Tierarzt in Rufbereitschaft.

Hier liegt der Blindgänger in einer Schlammgrube

Wann mit der Entschärfung begonnen wird, ist noch unklar. Die Feuerwehr arbeitet derzeit an einer Information für die Betroffenen. Gegen 13.30 Uhr sperrte die Polizei die Lüerstraße kurzzeitig. Bombenentschärfer drehten den Sprengkörper in der Grube, möglicherweise um zu sehen, mit was für einem Zünder sie es zu tun haben.

Bombenfund : Konzert von Roger Hodgson abgesagt

Wegen des Bombenfundes hat Hannover Concerts den Auftritt von Roger Hodgson abgesagt. Der Kuppelsaal liegt zu nah am Fundort der Bombe. Hannover Concerts sucht nun einen Ersatztermin für das Konzert mit dem Supertramp-Mitbegründer.

Von Tobias Morchner