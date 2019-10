Hannover

Die Fliegerbombe liegt nach Angaben der Feuerwehr auf einem Gelände an der Bugstraße nahe des Mittellandkanals. „Zurzeit werden die Vorbereitungen für die erforderliche Sprengung getroffen“, sagt Sprecher Rainer Kunze.

Die Feuerwehr will in Kürze weitere Angaben zum genauen Sicherheitsradius um die Bombe äußern. In direkter Nachbarschaft befindet die Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin, diese wird aller Wahrscheinlichkeit auch von der Sperrung betroffen sein.

Von Peer Hellerling