In einer Parzelle der Kleingartenkolonie Rosenhain in Hannover-Seelhorst ist am Donnerstagvormittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Nach derzeitigem Stand deutet nach Feuerwehrangaben alles auf eine Fliegerbombe hin, die noch am selben Tag entschärft werden muss. Die Einsatzkräfte haben bereits begonnen, die Kleingärten am Schafbrinke und die benachbarte Zeißstraße zu evakuieren.

„Es handelt sich um eine Bombe“, bestätigt Feuerwehrsprecher Clemens Hoppe auf HAZ-Anfrage. Diese ist offenbar bei Sondierungsarbeiten mitten in der Kleingartenkolonie entdeckt worden. Es sei ein Blindgänger mit chemischem Langzeitzünder, die aufgrund des Risikos sehr wahrscheinlich gesprengt werden muss. Über den zu erwartenden Evakuierungsradius ist zurzeit allerdings noch nichts bekannt. „Wir fangen schon so langsam an, die Menschen aus ihren Parzellen und Wohnungen entlang der Zeißstraße zu holen“, sagt Hoppe.

Schnellweg und Bahntrasse in der Nachbarschaft

Offen ist noch, welche Einrichtungen von der Evakuierung betroffen sein könnten. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es aber den in unmittelbarer Nachbarschaft verlaufenden Südschnellweg betreffen, ebenso die dort befindliche Bahnstrecke Richtung Süden. Sollte der Evakuierungsradius die üblichen 1000 Meter betragen, könnten der Messeschnellweg und das Seelhorster Kreuz knapp verschont bleiben.

Die Üstra teilt bereits auf Twitter mit, dass bei den Buslinien 128 und 134 ab der Haltestelle Menschingstraße alle regulären Zwischenstopps entfallen. Stattdessen weichen die Fahrzeuge auf den Altenbekener Damm direkt zur Peiner Straße aus. Im Zweifel könnte auch das Üstra-Stadtbahndepot von der Evakuierung betroffen sein. Die Polizei bittet Autofahrer zudem, das Areal um den Bombenfund bereits jetzt weiträumig zu umfahren.

Seelhorst schon im März 2017 evakuiert

Schon im März 2017 wurde nur wenige Hundert Meter entfernt ein 250-Kilogramm-Blindgänger entdeckt. Auf der anderen Seite des Südschnellwegs lag eine alte Fliegerbombe in der Erde an der Eupener Straße – auch diese wurde bei Sondierungsarbeiten entdeckt. Fast 8000 Menschen in den Stadtteilen Waldheim, Waldhausen, Seelhorst und Döhren mussten damals ihre Wohnungen verlassen. Rund 570 Helfer waren bis in die Nacht im Einsatz.

