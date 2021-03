Hannover

Feuerwehr und Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) haben am Donnerstag eine Weltkriegsbombe in Misburg-Süd entdeckt. Das Areal wird eingegrenzt von der Güterbahnstrecke im Norden, der Anderter Straße im Osten, der Hartmannstraße im Süden und einer Kleingartensiedlung (Stahlstraße) im Westen. Im direkten Umfeld befindet sich das Möbelhaus 3-2-1-0-Deins.

Da sich in unmittelbarer Nähe des Fundortes vier weitere Verdachtspunkte auf Bombenblindgänger befinden, ist eine sofortige Entschärfung oder gar notwendige Sprengung nicht vorgesehen. Das teilte, die Feuerwehr Hannover am Donnerstagabend mit. Die Verdachtspunkte sollen am Freitagvormittag, 19. März, zunächst weiter untersucht werden. Dann soll über weitere Maßnahmen und auch den nötigen Sicherheitsradius entschieden werden.

Evakuierung unter Corona-Bedingungen?

Die Corona-Pandemie stellt eine mögliche Evakuierung der näheren Umgebung vor besondere Herausforderungen: In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover soll die Identifikation von Personen, die sich zurzeit aufgrund von Anordnungen des Gesundheitsamtes in häuslicher Quarantäne befinden, erfolgen. Eine Kontaktaufnahme, der Transport und die Unterbringung dieser Personen wird von der Einsatzleitung organisiert.

Weitere Information zu dieser Kampfmittelbeseitigungsmaßnahme, wie die Einrichtung eines erforderlichen Sicherheitsbereiches, Evakuierungen sowie weitere Maßnahmen soll es Laufe des Freitags geben. Für Fragen aus der Bevölkerung steht ab Freitag, 11 Uhr, ein Bürgertelefon unter der Rufnummer (0800) 7313131 zur Verfügung.

Von Manuel Behrens