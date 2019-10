Der schnelle Überblick:

In der Bugstraße in Hannover-Anderten ist am Donnerstagmittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe wird noch am Abend gesprengt.

Eine Notunterkunft ist in der Sporthalle der Kurt-Schumacher-Schule am Eisteichweg eingerichtet.

eingerichtet. Ein Bürgertelefon ist unter der Telefonnummer (0800) 7 31 31 31 geschaltet, hier können alle Betroffenen ihre Fragen loswerden.

Auch die Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin wird stundenlang gesperrt.

Wann wird gesprengt?

2200 Menschen in Anderten und Misburg-Süd sind laut Feuerwehr von der Evakuierung betroffen. Mit der Sprengung kann erst begonnen werden, wenn das Gebiet vollständig geräumt ist. Um sicherzugehen, dass sich niemand mehr in der Sperrzone aufhält, kontrollieren Polizei und Feuerwehr anschließend das Gebiet. Jeder, der dann noch angetroffen wird, verzögert den Beginn der Sprengung. Somit hängt es auch an den Betroffenen selbst, wann sie zurück in ihre Wohnungen können.

Warum wird gesprengt und nicht entschärft?

Nach HAZ-Informationen ist ein Stück des Blindgängers abgerissen, der Zünder steckt aber noch im verbliebenen Teil. In der Regel entscheiden sich die Experten immer dann gegen eine Entschärfung, wenn diese zu gefährlich ist. Weil der Blindgänger schwer zugänglich ist oder weil er beschädigt ist. Nicht selten werden Bomben bei Bauarbeiten gefunden und dann etwa auch durch Bagger oder andere Arbeitsgeräte nachträglich bewegt oder beschädigt. Zuletzt wurde in Hannover eine Bombe vor rund zwei Jahren in Misburg gesprengt. Der amerikanische Blindgänger hatte einen chemischen Langzeitzünder und steckte im betonharten Mergelboden fest. Obwohl der Bereich rund um den Ort der Sprengung abgeschirmt wurde, flogen Trümmerteile zum zum Teil mehrere hundert Meter weit. Splitter und Mergelbrocken durchschlugen unter anderem Dächer und demolierten mindestens ein Auto.

Mergelbrocken wurden im Juli 2017 durch die Bombensprengung in die Luft geschleudert und demolierten einen BMW im Sperrgebiet. Quelle: Feuerwehr

Welches Gebiet wird geräumt?

Die Fünf-Zentner-Bombe wurde bei Bauarbeiten an der Bugstraße gefunden. Der Sperrradius um den Fundort beträgt ungefähr 400 Meter. In Anderten ist im Groben der Bereich nördlich der Pestalozzischule und Brücke Gollstraße betroffen, in Misburg-Süd wiederum vier Straßen in unmittelbarer Nähe zum Mittellandkanal.

Die betroffenen Straßen Die Liste der betroffenen Straßen, die um 18.30 Uhr geräumt werden müssen. Anderten Am Kindergarten (außer 2 und 4), Bugstraße, Deimeweg, Drewenzweg, Drosselweg, Eisteichweg (nur 11 bis 20), Grillenweg, Insterweg, Käuzchenweg, Libellenufer, Netzeweg, Nogatweg, Oderstraße (außer 1 bis 8, 10A und B), Oisseler Straße (außer 1B bis 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34 und 36A), Passargeweg, Pregelweg, Regaweg, Rominteweg, Schmetterlingswende, Sportplatz am Kanal, Uferweg, Wartheweg, Weichselstraße, Zikadenweg Misburg-Süd - Am Gänsebusch (nur 45 bis 59), Im Großen Freien, Bidonisstraße, Berthold-Lange-Straße (nur 35, 37, 39, 41 bis 43, 45, 47, 49 bis 54)

Sind Busse und Bahnen betroffen?

In direkter Nachbarschaft zum Fundort verläuft auch die Zugstrecke zwischen Hannover und Berlin, diese wird ebenfalls von der Sperrung betroffen sein. Wie die Bahn auf ihrer Webseite mitteilt, wird der Verkehr voraussichtlich ab 21 Uhr „bis in die Nachtstunden“ eingestellt. Betroffen davon sind demnach im Fernverkehr die ICE-Verbindungen zwischen Berlin und Köln sowie die IC-Züge zwischen Dresden und Köln beziehungsweise Leipzig und Norddeich Mole. „Die Züge werden im Zeitraum der Streckensperrung umgeleitet und verspäten sich dadurch um circa 30 Minuten“, heißt es seitens der Bahn.

Wo bekomme ich Informationen?

Wir halten Sie den ganzen Abend über in unserem Live-Ticker zur Bombenräumung auf dem Laufenden. Die Stadt Hannover betreut ein Bürgertelefon. Unter der kostenlosen Nummer (0800) 7313131 gibt es Informationen zum aktuellen Stand der Bombenräumung.

Ich habe keine Ersatzunterkunft – wo kann ich hin?

Die Sammelunterkunft für die Menschen, die nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen, ist in der Sporthalle der Kurt-Schumacher-Schule am Eisteichweg eingerichtet.

Wie komme ich zur Sammelstelle?

Für den kostenlosen Transport zur Unterkunft stehen Kleinbusse bereit, die folgende Straßen regelmäßig anfahren werden:

Oderstraße - Bugstraße - Grillenweg - Käuzchenweg - Eisteichweg - Stahlstraße ( Misburg-Süd) - Kuhlemannstraße ( Misburg-Süd)

Gehbehinderte Personen können sich unter Telefon 19 222 melden und einen Krankentransport anfordern.

Was muss ich mitnehmen, wenn ich meine Wohnung verlasse?

Die Betroffenen werden gebeten, alle unbedingt für sie notwendigen Dinge wie Medikamente, Säuglings- oder Spezialnahrung sowie angemessene Kleidung mitzunehmen und auch ihre Nachbarn über die Evakuierungsmaßnahme zu informieren.

Wie bekomme ich mit, wenn die Evakuierung aufgehoben ist?

Die Fliegerbombe kann erst gesprengt nach erfolgreicher Umsetzung aller Sicherheitsmaßnahmen gesprengt werden. Sobald die Feuerwehr das Gebiet freigibt, informieren wir Sie umgehend in unserem Liveticker auf haz.de.

