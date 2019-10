Hannover

Etwa 2200 Menschen mussten in Anderten und Misburg-Süd nach einem Bombenfund ihre Wohnungen verlassen. Eine davon ist Marianne Klank. Die 78-Jährige wohnt in der Oderstraße, welche direkt in dem betroffenen Gebiet in Nähe des gefundenen Blindgängers liegt. Sie hat ihre Wohnung verlassen und sich gegen 18 Uhr mit einer befreundeten Nachbarin im italienischen Restaurant Cortina da Stella niedergelassen, welches nicht im evakuierten Bereich liegt. „Für mich ist es nicht schlimm. Mein Auto steht in Sicherheit“, sagt Marianne Klank.

„Hier ist es immer so ruhig“: Marianne Klank aus der Oderstraße. Quelle: Eimermacher

„Es wäre natürlich schlimm, wenn meine Fensterscheiben kaputt gingen bei der Explosion. Aber ich habe eine Elementarversicherung. Ich weiß nicht, ob so etwas in der Versicherung enthalten wäre.“ Man müsse abwarten, sagt sie gelassen. „Hier ist es immer so ruhig. Jetzt ist endlich mal was los“, sagt Marianne Klank.

Lesen Sie mehr: Explosion lässt die Erde erzittern: Bombe in Anderten erfolgreich gesprengt

Für viele ist es nicht das erste Mal

Auch das Ehepaar Bernhard und Theresa Schöler musste seine Wohnung verlassen. Sie sind mit dem Auto zur Betreuungsstelle in der Sporthalle Anderten gefahren. Theresa Schöler schiebt ihren 94-jährigen Vater im Rollstuhl. Das Ehepaar erinnert sich noch an zwei weitere Bombenräumungen vor vielen Jahren. Luzia Rudolph ist heute ebenfalls betroffen und kann sich auch noch an die damalige Räumung erinnern. Zu der Zeit lag ihre ihre Wohnung knapp außerhalb des Evakuierungsbereichs. „Meine pflegebedürftige Mutter hätte ich auch gar nicht aus dem Haus bekommen. Sie hätte das gar nicht verstanden. Wer weiß, welche Kriegserinnerungen das in ihr ausgelöst hätte, wenn sie etwas von einer Fliegerbombe gehört hätte“, so Luzia Rudolph.

Lesen Sie mehr: „Den Dingern keine Seele geben“: So arbeitet ein Sprengmeister

„Es wird nicht die letzte Bombe sein“

Neben ihr in der Sporthalle sitzt ihre Bekannte Petra Krause. Sie war etwas überrascht als sie nach der Arbeit erfahren hat, dass sie ihre Wohnung verlassen muss. „Ich habe ein ziemlich flaues Gefühl im Magen. Von meinem Fenster aus sieht man direkt die Baustelle, wo die Bombe gefunden wurde“, erzählt Krause. „Dieses Gebiet hier wurde ja im Zweiten Weltkrieg stark bombardiert“. Es werde nicht die letzte Bombe sein, die man hier findet, schätzt sie.

Das Hörgerät zu Hause vergessen – aber ein Buch dabei

Viele der Betroffenen haben von Nachbarn oder Freunden, im Radio oder im Internet von der Evakuierung erfahren. Ditha-Maria Marenholtz hat von ihren Freundinnen Bescheid bekommen und wartet nun in der bisher noch recht überschaubar besuchten Sporthalle, die sich allmählich füllt. So eine Bombenentschärfung hatte sie bisher noch nicht miterlebt. „Ich habe immer gedacht, die armen Leute, die bei so etwas an einer Sammelstelle zusammengepfercht ausharren müssen“, lacht sie. Ein Buch habe sie dabei, aber ihre Hörgeräte habe sie auf die Schnelle zu Hause vergessen.

Carsten Heinrich ist mit Familie gekommen. Quelle: Eimermacher

Carsten Heinrich aus der Straße Libellenufer ist mit seiner Familie in die Sporthalle gekommen. Seine Kinder spielen auf einer der Turnmatten. Der Vater ist ganz gelassen. Man kenne das ja. „Das ist nichts Ungewöhnliches. Wir waren auch früher in der Südstadt von Evakuierungen betroffen“, sagt Heinrich. Er gehe nicht davon aus, dass er sein Haus nach der Sprengung beschädigt vorfinden werde.

„Hoffentlich geht es schnell rum“

Ebenfalls in der Straße Libellenufer wohnen Björn Kramer und seine Großmutter Ingeborg Wenske. Beide nehmen es gleichermaßen gelassen. Was sind denn die wichtigsten Sachen, zu denen man bei einer Evakuierung greift? „Ich habe mir gar keine großen Gedanken gemacht und einfach mein Portmonnaie mit meinem Personalausweis, etwas Verpflegung und einen Decke eingepackt, falls wir hier übernachten müssen“, meint Ingeborg Wenske. „Hoffentlich geht es schnell rum“, fügt ihr Enkel Björn hinzu.

Björn Kramer mit seiner Oma Ingeborg Wenske Quelle: Eimermacher

Von Lisa Eimermacher