Erneut müssen sich die Menschen in Hannover-Misburg mit einer Bombenräumung arrangieren. Die Experten der Feuerwehr wollen heute an sechs Verdachtspunkten nach Blindgängern suchen. Hier halten wir Sie in einem Live-Ticker den ganzen Sonntag über auf dem aktuellen Stand.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Rund 8700 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen.

Die Räumung beginnt um 9 Uhr.

Betroffen ist ein Gebiet mit einem Radius von etwa 1000 Metern um den Fundort an der Kreisstraße in Misburg-Süd.

Lesen Sie hier den Live-Ticker zur Bombenräumung in Misburg:

Guten Morgen und willkommen zum Live-Ticker über die Bombenräumung in Hannover-Misburg an diesem Sonntag. Wir halten Sie an dieser Stelle den ganzen Tag über auf dem Laufenden.

Von red