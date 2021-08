Hannover

Die Auffahrt zum Südschnellweg aus Richtung Döhrener Turm zum Landwehrkreisel ist ab sofort gesperrt. Wie angekündigt hat am Sonnabend gegen 19 Uhr die Blindgängersondierung am Abzweig begonnen. Bis Sonntagmorgen prüfen Experten mittels Probebohrungen, ob noch Überreste von Weltkriegsbomben und anderen Kampfmitteln im Boden liegen. Das direkte Rechtsabbiegen bei McDonald’s auf die Willmerstraße ist über Nacht tabu.

Autofahrer aus der Innenstadt und Südstadt müssen deshalb zunächst weiter über die große Kreuzung Richtung Döhren fahren und bei nächster Gelegenheit um 180 Grad wenden, wenn sie legal auf den Schnellweg gen Ricklingen auffahren wollen. In der Praxis sind am Sonnabend aber diverse Autofahrer direkt hinter der Sperrung hart nach rechts abgebogen, um auf die Bundesstraße zu kommen. Laut Beschilderung ist das allerdings verboten.

Alle anderen Anschlüsse sind frei

Aus Richtung Innenstadt können Autofahrer bis Sonntagmorgen nicht mehr direkt auf den Schnellweg Richtung Landwehrkreisel auffahren. Sie müssen bis zur nächsten Gelegenheit für eine Kehrtwende weiterfahren und dann per Linksabbiegen auffahren. Quelle: Christian Elsner

Die Sondierungsarbeiten dauern lediglich über Nacht, am Sonntag gegen 10 Uhr sollen sie abgeschlossen sein. Die beiden Abfahrten vom Südschnellweg in Richtung Hildesheimer Straße sind davon nicht betroffen, auch die Auffahrt in Richtung Seelhorster Kreuz ist weiterhin frei.

Die Kampfmittelsuche ist erforderlich, weil dort ein provisorischer Ersatz für die marode Schnellwegbrücke errichtet werden soll. „Für den weiteren Baufortschritt ist gleichzeitig eine Fortsetzung der Sondierungsarbeiten auf den restlichen Parkplatzplätzen vorgesehen“, so eine Sprecherin der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Parallel werden Geh- und Radwege nördlich der Willmerstraße sowie die Wagenfeldstraße untersucht. Der Bereich wird durch Beschilderung entsprechend gekennzeichnet.

Parkplätze werden freigegeben

Derweil sind die Sondierungsarbeiten im ersten Bereich der Stellplatzflächen unter der Schnellwegbrücke und auf der Fahrbahn nahezu abgeschlossen. Wie die Behörde mitteilt, soll dieser Teil am Mittwoch, 1. September, wieder freigegeben werden. Dann können Autos wieder unter der Brücke geparkt werden.

Hintergrund für die Sondierung ist das Planfeststellungsverfahren durch die Region Hannover zum Südschnellweg. Zur Vorbereitung der Ausschreibung sind Kampfmittelsondierungen erforderlich. Hierzu wird der Boden durch die Firma Kampfmittelräumung Nord sondiert. Der Bund ist als Bauherr der Maßnahme verpflichtet, diese Untersuchungen zu veranlassen. Dass keine Weltkriegsmunition auf dem Gebiet liegt, ist Voraussetzung für die spätere Baudurchführung. Wie die Behörde mitteilt, ist im Bereich der Willmerstraße bis Ende des Jahres mit Einschränkungen zu rechnen.

Brücke über Hildesheimer Straße ist marode

Die Südschnellwegbrücke ist marode und musste deshalb schon durch stählerne Spanngurte verstärkt werden, um die Tragfähigkeit zu sichern. Das funktioniert nur bis Ende 2023. Dann muss ein Provisorium stehen, über das der Autoverkehr während der Zeit läuft, in der die alte Brücke abgerissen und dann durch einen Tunnel ersetzt wird.

Von Manuel Behrens und Peer Hellerling