Bombensuche am Südschnellweg Hannover: Abzweig zur Schützenallee gesperrt

Hannover

Der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr setzt seine Blindgängersuche rund um die marode Südschnellwegbrücke in Hannover fort. Anlass ist der geplante Bau der Ersatzquerung ab kommendem Jahr. Am Wochenende des 6. und 7. November wird deshalb der Abzweig von der Willmerstraße zur Schützenallee gesperrt.

Die Arbeiten an der sogenannten Rampe beginnen am Sonnabend um 10 Uhr und sollen voraussichtlich am Sonntag gegen 18 Uhr abgeschlossen sein. Durch die Sondierungsarbeiten soll ausgeschlossen werden, dass noch unentdeckte Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg in der Erde liegen. Konkrete Hinweise gibt es darauf aber nicht.

Marode Brücke wird 2023 abgerissen

Seit Monaten führt der Landesbetrieb entsprechende Arbeiten durch. Bislang wurden aber keine gefährlichen Anomalien entdeckt. Neben der maroden Schnellwegbrücke soll eine Behelfsquerung entstehen, damit das alte Bauwerk ab 2023 abgerissen werden kann. Danach beginnen die Arbeiten für den Nachfolger: Sechs Jahre sind für den Bau des neuen Tunnels veranschlagt.

Von Peer Hellerling