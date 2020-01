Wie angekündigt ist am Freitagabend die südliche Hälfte des Landwehrkreisels in Hannover abgeriegelt worden. Mit leichter Verzögerung gilt die Sperrung seit 20.20 Uhr. Ab sofort gibt es kein Durchkommen mehr in Richtung Südschnellweg. Grund für die Maßnahme ist die Suche nach einer möglichen Bombe.