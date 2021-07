Zur geplanten Bombenräumung am kommenden Sonntag, 18. Juli, in Hannover-Misburg ist jetzt mehr bekannt: Der Kampfmittelbeseitigungsdienst vermutet bis zu sechs Blindgänger. Es müssen mehr Menschen das Sperrgebiet verlassen als zunächst gedacht.

Bombenverdacht in Hannover: Experten vermuten bis zu sechs Blindgänger

Misburg-Süd - Bombenverdacht in Hannover: Experten vermuten bis zu sechs Blindgänger

Misburg-Süd - Bombenverdacht in Hannover: Experten vermuten bis zu sechs Blindgänger