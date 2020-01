Hannover

Seit dem Jahreswechsel gilt auch in Deutschland die Bonpflicht: Sogar für Kleinstbeträge müssen hannoversche Händler und Gastronomen, Bäcker und Kioskbetreiber jetzt Kassenbons ausdrucken und der Kundschaft anbieten. Ein nicht repräsentativer HAZ-Test bei etwa einem Dutzend Geschäften in Innenstadtnähe aber ergab: Kaum jemand hält sich daran. Nur in einer einzigen Bäckerei wurde uns der Bon ohne gesonderte Aufforderung überreicht.

Bonpflicht verärgert Hannovers Händler

Erst auf Aufforderung: In keinem Kiosk wird der Kassenzettel von selbst ausgehändigt.

„Ganz ehrlich: Ich habe heute noch keinen einzigen Bon ausgedruckt“, sagt trotzig ein Kioskbetreiber in der Calenberger Neustadt am späten Mittag. Wie alle anderen Betroffenen schimpft er auf die Regelung, die für die Geschäfte Mehraufwand und vor allem erhebliche Kosten bedeutet. Das am häufigsten genutzte Argument ist der Umweltaspekt, weil jetzt viel mehr Zettel ausgedruckt werden müssen, die wegen des Thermopapiers nicht ins Altpapier dürfen. Das ist schon bemerkenswert: Ausgerechnet die Kioske, von denen viele einem bis vor Kurzem noch zu jedem Kleinsteinkauf eine Plastiktüte aufgenötigten, bemühen jetzt Umweltargumente gegen das Thermopapier. Über die inzwischen überlangen Kassenbons der Drogieriemärkte und Tankstellen, die stets mit großflächiger Werbung bedruckt sind, hat sich dagegen noch niemand aufgeregt.

Kassenbons kommen in die Box

„Oh, vergessen": Weil die Kunden vormittags keine Bons wollten, haben die Mitarbeiter mittags die Ausgabe eingestellt.

Auch bei den Bäckern ist die Bon-Disziplin noch nicht besonders ausgeprägt. „Oh“, sagt eine Mitarbeiterin einer stadtbekannten Kette, nachdem sie keinen Bon überreicht hat, und sie erklärt: „Den ganzen Morgen über haben wir das gemacht, aber kein Kunde wollte den Bon haben – da haben wir es jetzt wohl einmal vergessen.“ Andere inszenieren den Protest: Bei der Bäckerei Hanisch, die in Hannover und den Umlandkommunen zwölf Filialen betreibt, wird jedem Kunden ein Bon angeboten – aber wenn er ihn nicht will, kommt er demonstrativ in ein Sammelgefäß. Das füllt sich ganz gut. Einzig bei Bäcker Bosselmann wird der Bon ausgedruckt und aktiv über den Tresen gereicht. „Aber 95 Prozent nehmen ihn nicht mit“, sagt Filialchef Dennis Diemke: „Und die anderen sagen, dass sie es nur tun, weil es der erste Tag ist.“

10 Milliarden Euro Steuerbetrug

Was die Kunden nicht merken: Parallel zur Einführung der Bonpflicht hat der Gesetzgeber allen Betreibern elektronischer Kassen das Nachrüsten eines Spezialchips auferlegt, der spätestens ab September alle Transaktionen in allen Kassen unlöschbar aufzeichnen soll. Von dieser Kombination aus Pflicht zur Bon-Ausgabe und fälschungssicherer Dokumentation in der Kasse erhofft sich der Bundesrechnungshof Zusatzeinnahmen von rund 10 Milliarden Euro. Das sei die Summe, die bisher am Staat vorbeigeschummelt und nicht versteuert werde.

Großes Interesse an Manipulation

„Der neu entwickelte Chip scheint fälschungssicher": Horst Lotholz von Kassen Steiner.

Ist das übertrieben? Wer wissen will, wie viel an Kassen betrogen wird, der fragt am besten den Mann, der als Hannovers Kassenprofi gilt. Es ist Horst Lotholz, Chef von Kassen Steiner in der Königsworther Straße, der für Tausende Geschäfte die Kassen installiert und wartet. „Ganz ehrlich“, gesteht er, „ich bin gar nicht unglücklich über den neuen fälschungssicheren Chip.“ Ständig hätten ihn Kunden gefragt, wie man die bisherigen Dokumentationsmethoden in elektronischen Kassen manipulieren könne. „Aber dann stünde ich ja mit einem Bein im Gefängnis. Jetzt kann ich mit gutem Gewissen sagen: Der neu entwickelte Chip scheint fälschungssicher.“ Es hat also durchaus ein hohes Missbrauchspotenzial gegeben.

Es geht auch elektronisch

Bleibt der Umweltaspekt der vielen Thermopapierzettel. Der Einzelhandelsverband hat ausgerechnet, dass die Bonpflicht zwei Millionen Kilometer Kassenzettel zusätzlich verursache. Dabei müsste eigentlich kein Händler Bons ausdrucken: Würden die Bäcker und Kioske in Deutschland elektronische Bezahlmethoden wie Giropay oder Applepay installieren, wie sie in anderen Ländern bei Kleinstbeträgen längst üblich sind, dann wären sie von der Bonpflicht befreit. Doch die meisten sperren sich dagegen.

Alte Kassen bleiben unberührt

„Die alte Kasse bleibt": Siegfried Kapune in seinem Angelgeschäft in der Goethestraße.

Einen ficht das alles nicht an. Angelgerätehändler Siegfried Kapune in der Goethestraße hat noch eine alte, nicht elektronische Reistrierkasse auf dem Tresen. Solche nicht elektronischen Relikte müssen nicht nachgerüstet werden – ein Chip passt da ohnehin nicht hinein. „Diese Kasse haben wir schon Jahrzehnte“, sagt Kapune, dessen Vater das Geschäft vor 57 Jahren gegründet hat. Kassenbons bekämen die meisten seiner Kunden aber trotzdem. Alle größeren Beträge liefen heute ohnehin über E-Cash: „Da kann das Finanzamt sowieso jede Transaktion nachvollziehen.“ Die alte Kasse aber soll bleiben. „Die“, sagt er, „gehört zum Geschäft.“

Von Conrad von Meding