Seit Montag gibt es in allen 30 Betriebsrestaurants von Hannovers größtem Kantinenunternehmen Essenszeit Kassenbons – ob die Kunden es wollen oder nicht. Das Unternehmen will zwar den Widerstand gegen die Auflage nicht einstellen und hat ein zweites Widerspruchsverfahren angestrengt. Die Steuerberater aber hätten dringend dazu geraten, der Bonpflicht trotzdem ab sofort nachzukommen, damit es später keine rechtlichen Schwierigkeiten gibt, sagt Essenszeit-Prokuristin Katharina Böttger.

Täglich 10.000 Bons in Essenszeit-Kantinen

Das Unternehmen betreibt 30 Mitarbeiterrestaurants unter anderem von Üstra, Flughafen, Kind Hörgeräte, Rossmann, Madsack, Toto Lotto und der Rentenversicherung sowie weitere in Bremen, Düsseldorf und Stuttgart. Täglich würden künftig etwa 10.000 Bons ausgedruckt, sagt Böttger.

Bonpflicht gilt seit Jahresbeginn

Zum Jahresbeginn war die Bonpflicht flächendeckend für Handel, Gastronomie und Dienstleister eingeführt worden. Wo elektronische Kassensysteme installiert sind, muss dem Kunden ein Bon ausgedruckt werden, damit er sehen kann, ob auch wirklich die Summe in der Kasse verbucht ist, die er bezahlt hat. Offenbar gibt es ohne diese Regelung massiven Steuerbetrug: Europaweite Vergleiche haben ergeben, dass mit Einführung der Bonpflicht die Steuereinnahmen stark steigen. In Deutschland hofft Finanzminister Olaf Scholz auf 70 Milliarden Euro Mehreinnahmen – in Österreich waren es 10 Milliarden.

Dass an Kassen viel betrogen wird, glaubt auch Essenszeit-Prokuristin Böttger. „Der Bund führt die Bonpflicht ja nicht aus Jux und Dollerei ein“, sagt sie. In Betrieben aber, wo der gesamte Bezahlvorgang vollelektronisch laufe und überhaupt kein Bargeld im Spiel ist, sei Steuerbetrug praktisch ausgeschlossen.

So läuft es in den Essenszeit-Betriebsrestaurants

In den meisten Essenszeit-Kantinen laden sich die Mitarbeiter Geldbeträge auf Plastikkarten, von denen dann beim Bezahlen einer Mahlzeit anonym Geld abgebucht wird. „Da gibt es keine Möglichkeit zum Betrug, weil der Vorgang in der Kasse abgespeichert wird“, sagt Böttger. „Unsere einzige Chance wäre, einen geringeren Betrag abzubuchen – aber dann würden wir ja Geld verlieren.“

Das Gesetz aber sieht derzeit nur zwei Ausnahmen von der Bonpflicht vor. Die eine wäre eine „sachliche oder persönliche Härte“ für Betriebe, sagt Antje Tiede, Sprecherin des Niedersächsischen Finanzministeriums. Sie betont aber: „Der erhöhte Verbrauch an Bonrollen und die damit entstehenden Kosten und Umwelteinflüsse stellen für sich genommen keinen ausreichenden Grund für eine Befreiung dar.“ Die zweite Ausnahme wäre, dass die Quittung elektronisch an den Kunden übermittelt wird. Dafür aber müssten Mitarbeiterdaten in den Kassensystemen hinterlegt seien, und das wollen Unternehmen und Betriebsräte aus Datenschutzgründen nicht.

Uni-Mensen weigern sich weiter In den zehn Mensen und fünf Cafeterias der hannoverschen Hochschulen werden weiterhin keine Bons ausgegeben. Die Einrichtungen weigern sich unter anderem aus Umwelt- und Geldgründen, vor allem aber, weil sie kaum Chancen zum Steuerbetrug haben: Studentenessen sind ohnehin steuerfrei. „Wir sind eine gemeinnützige Einrichtung öffentlichen Rechts“, sagt Michael Knüppel, Vizechef des Studierendenwerks, das die Mensen betreibt. „Bei uns droht keine Gefahr der Manipulation, weil mehr als 80 Prozent unserer Essen steuerbefreit sind.“ 3,2 Millionen Belege hätten die hannoverschen Einrichtungen im vergangenen Jahr ausgeben müssen, zu Spitzenzeiten werden bis zu 12.000 Essen am Tag ausgegeben. Bundesweit hat der Dachverband einen Antrag auf Befreiung gestellt. Voraussichtlich im ersten Quartal soll eine Entscheidung fallen.

Widerspruch zwecklos

Essenszeit hatte sofort nach Rechtskraft der Bonpflicht Widerspruch bei den Finanzbehörden eingelegt. Der wurde abgelehnt. Jetzt läuft der zweite Widerspruch. Böttger rechnet vor, dass jeder Bon 0,2 Cent koste – bei 10.000 Ausgaben an 250 Tagen im Jahr macht das 5000 Euro.

Immerhin: Ministeriumssprecherin Tiede berichtet, dass sich derzeit eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe damit beschäftigt, ob Bezahlsysteme, die vollständig bargeldlos laufen, künftig auch als Ausnahme gewertet werden. Für Tausende Kantinen im Land wäre das ein Lichtblick.

Bons dürfen ins Altpapier Hartnäckig hält sich die Behauptung, Bons aus Thermopapier dürften nicht ins Altpapier. Der Grund ist, dass lange Zeit das Gift Bisphenol-A (BPA) im Thermoprozess freigesetzt wurde. Seit zehn Jahren aber ist beschlossen, dass ab 2020 nur noch Thermopapier ohne BPA verwendet werden darf. Der Abfallbetrieb Aha aber bestätigt gegenüber der HAZ: Auch Thermobons dürfen ins Altpapier. Inzwischen gibt es sogar Thermopapier aus Recyclingmaterial. Unternehmen, die die Bonpflicht aus Umweltgründen ablehnen, können so wenigstens etwas für die Nachhaltigkeit tun.

