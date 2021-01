Hannover

Draußen deckt dünnes Eis das Steinhuder Meer. Und drinnen, im schummrigen Schuppen, liegt aufgebockt ein fünf Meter langes Segelschiff kieloben. „So ein Schmuckstück darf man doch nicht vor die Hunde gehen lassen“, sagt Wilfried Barthold. Fast zärtlich lässt der 71-jährige Hemminger seine Finger über Stringer, Wrangen und Planken gleiten, dann greift er wieder zum Schmirgelpapier.

Hunderte von Arbeitsstunden wird es dauern, den Piraten wieder flott zu machen: Manfred Sommer (l.) mit Wilfried Barthold im Schuppen in Steinhude. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Zwei-Personen-Boot vom Typ Pirat, Baujahr 1965, ist ein Oldtimer. „Es stammt noch aus der Zeit, ehe Kunststoffboote den Markt eroberten“, sagt Hobbysegler Manfred Sommer. Lange lag das Schiff in einer Scheune; es drohte als dekorative Gartensandkiste oder als Brennholz zu enden. Dann nahm eine Truppe von Enthusiasten sich seiner an.

In liebevoller Kleinarbeit schliffen sie Dutzende Farbschichten ab, schnitten durchgefaulte Stellen aus dem Rumpf und ersetzten Planken. Weil geeignetes Mahagoni-Holz schwer zu bekommen ist, recycelten sie kurzerhand eine alte Balkonbrüstung. „Der Mastfuß ist rott“, sagt Bastler Manfred Sommer mit kundigem Blick, „den zu schäften wird noch viel Arbeit kosten.“

Handarbeit: An der Werkbank werden Stopfen aus dem Holz geschnitten, um die Schrauben im Rumpf zu versiegeln. Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch der Winter ist Bootssaison

Sein Mitstreiter Wilfried Barthold prüft unterdessen die hölzernen Stopfen, mit denen die Schrauben im Rumpf am Ende versiegelt werden. Gemeinsam setzen die Männer eine passgenau zugesägte Planke ein. Bis sie den Piraten wieder zu Wasser lassen können, werden noch Hunderte Arbeitsstunden vergehen. Ein Projekt für einen langen Corona-Winter.

„Der Masten ist rott“: Der untere Teil der langen Holzstange muss erneuert werden. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Überall werden in den kalten Monaten Boote angestrichen und aufpoliert“, sagt Manfred Sommer. Der Winter ist Hochsaison für Bootsfans – allerdings nicht auf dem Wasser, sondern in Schuppen und Scheunen. Und die Zahl der Bootsfans wächst rasant.

Altes Schiff mit neuen Planken: Der Pirat wird in Steinhude runderneuert – die Bretter stammen teils von einer alten Balkonbrüstung. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Das vergangene Jahr hat uns enormen Rückenwind gebracht“, sagt Tom Greten, der Vorsitzende des Hannoverschen Yacht-Clubs. Andere Sportvereine sind in der Krise – seiner hingegen boomt: 2020 verzeichnete der Traditionsverein 25 Neueintritte, in diesem Jahr bereits zwölf. „Segeln war schon immer toll – aber in Corona-Zeiten entdecken es viele auch als eine Möglichkeit, Menschenansammlungen zu entkommen“, sagt Greten. Auch der Paddel-Klub Hannover verzeichnet Mitgliederzuwächse gegen den Trend.

„Das vergangene Jahr hat uns enormen Rückenwind gebracht“: Tom Greten, Vorsitzender des Hannoverschen Yacht-Klubs. Quelle: Privat

Wassersport ist ein Krisengewinnler, ebenso wie Joggen, Wohnmobile oder Videokonferenzen. Er profitiert gleich von mehreren Trends: Fernreisen fallen flach, man urlaubt heimatnah. Bootstouren bleiben als Individualsport auch dann möglich, wenn Mannschaften nicht trainieren können. Ein Beherbergungsverbot greift in der eigenen Kajüte nicht - und auf dem Wasser hält man ganz von selbst ein paar Paddellängen Abstand.

Bootshändler mit Umsatzplus

Lange umflorte den Segelsport die Aura des Elitären. „Doch das ist heute vorbei“, sagt Tom Greten. Sein Verein hat schon vor Jahren Ausrüstung angeschafft, die alle nutzen dürfen. So können nicht nur Bootsbesitzer, die sich mit edlen Yachten schmücken, hinaus aufs Wasser.

„Mit der Leine löst man die Nabelschnur zum Land“: Tom Greten, Vorsitzender des Hannoverschen Yacht-Klubs, mit Frau Meike und Tochter Caya auf See. Quelle: Stefan Ibold (privat)

Fragt man den 41-Jährigen, worin für ihn der Reiz von Wind und Wellen liegt, gerät er ins Schwärmen. „Man kann den Alltag an Land zurücklassen“, sagt er. Er spricht von der Stille in der Natur, von Freiheit und kalkulierten Risiken und vom sportlichen Kräftemessen auf See: „Mit der Leine löst man die Nabelschnur zum Land.“

„Viele haben die Situation genutzt, um den Sportbootführerschein zu machen“: Rüdiger Stoll-Hencke, Bootsfahrlehrer. Quelle: Privat

Auch das Interesse an Motorbooten sei groß, sagt Bootsfahrlehrer Rüdiger Stoll-Hencke. Seine Bootsfahrschule am Yachthafen verzeichnet großen Zustrom: „Wir hatten 2020 etwa 25 Prozent mehr Bewerber als in den vergangenen Jahren“, sagt er. „Viele haben die Situation genutzt, um den Sportbootführerschein zu machen.“ Aspiranten können bei ihm den Führerschein für Binnengewässer ebenso erwerben wie den „Sportbootführerschein See“; teils gibt es Online-Schulungen und Unterricht über Skype.

Tipps vom Experten: Das müssen Sie beim Bootskauf beachten Wer sich nicht gleich ein Motor- oder Segelboot zulegen will, ist meist mit einem Kanu gut bedient. Kanu ist ein Oberbegriff für Kanadier und Kajak. „Kanadier sind die Boote für zwei bis drei Personen, die Verleiher oft anbieten“, sagt Olaf Dzwiza vom Paddel-Klub Hannover, „Kajaks hingegen sind die mit dem Doppelpaddel.“ Für Einsteiger hat der Experte folgende Tipps. Tipp 1: Den richtigen Bootstypen wählen. Kanadier sind meist die klassischen Familienboote. „Sie sind für zwei Erwachsene und ein Kind in der Regel gut geeignet“, sagt Dzwiza. Kajaks hingegen sind oft sportlicher und für einzelne Personen gedacht. Tipp 2: Vorsicht bei Schlauchbooten. Oft kaufen Anfänger sich aufblasbare, preisgünstige Schlauchboote. Vorteil: Sie sind auch ohne Anhänger leicht zu transportieren. „Spaßboote vom Discounter sind aber oft Saisonartikel – sie halten nur eine Saison lang“, sagt Dzwiza. Es gibt auch Schlauchboote für sehr erfahrene Bootsfans, doch diese sind meist so teuer, dass sie sich für Anfänger nicht eignen. Tipp 3: Nicht zu billig kaufen. „Es gibt Spaßboote schon für ein paar Hundert Euro“, sagt Dzwiza. Wer ein dauerhaft haltbares Sportgerät haben wolle, müsse aber ein wenig mehr Geld investieren. Die Untergrenze veranschlagt der Experte bei ungefähr 1000 Euro. Tipp 4: Je härter, desto besser: Kanus sind häufig entweder aus hartem Polyethylen-Kunststoff (PE-Boote) oder aus leichterem Glasfasermaterial. „Für den Einstieg ist die PE-Klasse besser“, sagt Dzwiza. „Das Material ist robuster, falls man versehentlich über einen Stein fährt.“ Die leichteren Kanus seien besser für Fortgeschrittene geeignet, die das Boot sicher kontrollieren. Tipp 5: Je breiter, desto sicherer: Schmale Boote liegen eher kippelig im Wasser, breite ruhiger. „Ein Kajak sollte für Anfänger mindestens 60 bis 65 Zentimeter breit sein“, sagt Dzwiza. Ansonsten gilt der nautische Grundsatz „Länge läuft“: Je länger ein Boot ist, umso schneller ist es. Kurze Boote neigen dazu, Kreise zu drehen – auch ungewollte. „Eine gute Länge für Einsteiger liegt bei vier Metern“, sagt Dzwiza. Tipp 6: Nicht ohne Schwimmweste: Gerade Anfänger brauchen eine vernünftige Schwimmweste. „Für die persönliche Sicherheit ist das unverzichtbar“, sagt Dzwiza. Kinder sollten eine Weste mit Rettungskragen haben, damit der Kopf über Wasser bleibt. Ansonsten gilt: Beim Anprobieren Sitzhaltung einnehmen, um zu testen, ob die Weste auch im Kanu passt. Tipp 7: Strecke vorab prüfen: In Deutschland darf man nicht überall ohne weiteres Paddeln, auf einigen Gewässern ist dies verboten oder zeitlich eingeschränkt. „Man muss sich vorher informieren“, sagt Dzwiza. In Hannover sind Leine, Ihme und Schneller Graben ganzjährig befahrbar, eine beliebte Strecke führt von Laatzen-Grasdorf bis Limmer.

Ob Schlauchboot, Kanu oder Außenborder – für Bootshändler sind derzeit goldene Zeiten. „Die Nachfrage nimmt in allen Preissegmenten zu, der Gebrauchtmarkt ist in Teilen fast leergefegt“, sagt Karl-Heinz Thiele, Geschäftsführer des Sportbootcenters in Anderten. Seine Firma konnte zuletzt satte Zuwächse beim Umsatz verbuchen. Auch für die kommenden Monate gebe es schon zahlreiche Vorbestellungen. Es sieht so aus, als würde der Trend zum Wasser noch lange Wellen schlagen.

Von Simon Benne