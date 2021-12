Booster: Drei verschiedene Impfstoffe können kombiniert werden

Hannover

Boostern ist das Gebot der Stunde. Allerdings sind Termine knapp, und auch der Impfstoff kommt in vielen Zentren und Praxen nicht so zahlreich an, wie bestellt. Dazu kommen Diskussionen, die Menschen möchten vor allem mit dem Vakzin von Biontech ihre Auffrischimpfung erhalten. Die Vorgabe der Ständigen Impfkommission (Stiko) indes lautet: Biontech für Menschen unter 30 Jahren, Moderna für alle Älteren.

Vorteil Kreuzimpfung?

Eine Kreuzimpfung hat laut Studienlage und Ansicht vieler Ärzte keine negativen Auswirkungen, sondern eher noch Vorteile. Weder der Vorsitzende des Hausärzteverbands und Allgemeinmediziner Matthias Berndt, noch der MHH-Virologe Prof. Thomas Schulz haben Vorbehalte gegen eine Dreifachimpfung mit drei verschiedenen Vakzinen. „Es ist aus medizinischer Sicht überhaupt kein Problem nach der Erstdosis Astrazeneca, der zweiten mit Biontech nun die dritte mit dem Impfstoff von Moderna zu erhalten“, betont Berndt.

Auch die Vertreter von Ärztekammer (ÄK) und Kassenärztlicher Vereinigung (KVN) haben keinerlei Vorbehalte. „Eine dritte Impfung mit einem dritten Vakzin gilt als unproblematisch“, so ÄK-Sprecher Thomas Spieker. „Medizinisch bestehen keine Bedenken gegen Dreifach-Kreuzimpfungen“, sagt auch Detlef Haffke von der KVN.

Halbe Dosis Moderna reicht

Es ist eine Situation, die Millionen Menschen in Deutschland betrifft: 9,2 Millionen erhielten bei ihrer Erstimpfung den Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca. Anfang Juli passte die Stiko ihre Empfehlung für Astrazeneca an. Rund 5,8 Millionen Astrazeneca-Impflinge erhielten danach ihre Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff, meist dem von Biontech. Jetzt steht für diese Menschen die Auffrischungsimpfung an, doch Biontech-Impfstoff ist gerade nur begrenzt vorhanden. Viele Impfzentren und Praxen schwenken auf Spikevax, das mRNA-Vakzin von Moderna, um.

Damit würden die Impflinge drei verschiedene Impfstoffe gegen das Coronavirus erhalten. Um als Booster in Frage zu kommen, müssen Impfstoffe erneut einen Zulassungsprozess bei der in Europa zuständigen Behörde EMA durchlaufen. Für Moderna sprach die EMA ihre Empfehlung am 25. Oktober aus. Darin ist etwa festgelegt, dass die Auffrischung bei Moderna, verglichen mit der Grundimmunisierung, nur eine halbe Dosis erfordert. Es gebe gute wissenschaftliche Gründe für die Annahme, dass eine Kreuzimpfung sicher und effektiv ist, heißt es seitens der EMA. Vorläufige Ergebnisse aus mehreren Mitgliedstaaten deuten darauf hin, dass es eine ausreichende Immunreaktion und keine Sicherheitsbedenken gibt. Unabhängig davon, welcher Impfstoff zuvor verwendet wurde, soll für die Auffrischimpfung ein mRNA-Impfstoff verwendet werden.

Ein anderer mRNA-Impfstoff ist kein Problem

Dafür plädiert auch die Stiko. Wer bereits mit einem mRNA-Impfstoff grundimmunisiert wurde, dem empfehlen die Experten weiterhin, mit dem gleichen Impfstoff aufzufrischen. Auch ein anderer mRNA-Impfstoff ist laut Stiko kein Problem - aufgrund desselben Wirkprinzips der mRNA-Vakzine. Die Schutzwirkung des Impfstoffs entsteht dadurch, dass das Immunsystem in Kontakt mit vom Körper selbst gebildeten Spike-Proteinen kommt. Beide mRNA-Impfstoffe stellen den Bauplan für dieses Protein dar, die Wirkung ist daher vergleichbar.

Zu dieser Einschätzung kommt auch das in Deutschland für die Sicherheit von Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut: Die heterologen Drittimpfungen mit Moderna nach vorheriger Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff oder Biontech haben im Rahmen publizierter Studien sogar eine deutliche Erhöhung der Antikörpertiter bei Geimpften ergeben.

Von Susanna Bauch