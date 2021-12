Hannover

Lange Schlangen vor den Impfzentren der Region: Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine Booster-Impfung gegen das Coronavirus. Doch gerade bei den Auffrischimpfungen herrscht derweil noch Unklarheit, nach wie vielen Monaten man berechtigt für einen Impftermin ist – oder doch wieder weggeschickt werden könnte, weil man ein wenig zu früh dran ist.

Die Empfehlung lautet: Nach sechs Monaten

„Die Ärztinnen und Ärzte orientieren sich an der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko)“, sagt Christina Kreutz, Sprecherin der Region Hannover. Die Stiko empfiehlt seit Mitte November, eine Auffrischimpfung gegen das Coronavirus sollte sechs Monate nach dem letzten Impftermin erfolgen. In Einzelfällen und wenn genügend Impfstoff vorhanden ist, sei es auch in Ordnung, wenn der letzte Corona-Impftermin lediglich fünf Monate her sei, schreibt die Stiko.

Impfen mit „Augenmaß“: Chancen auf frühere Spritze

Auch die Ärzte in den Impfzentren der Region halten sich an diese Faustregeln. „Sie agieren allerdings mit Augenmaß“, sagt Kreutz. Wenn es nur um Tage oder wenige Wochen geht, die bis zum eigentlichen Termin fehlen, ist es also nicht ausgeschlossen, eine Auffrischimpfung in einem der Impfzentren und bei den mobilen Teams der Region zu bekommen. Ist die Zweitimpfung aber beispielsweise allerdings erst drei Monate her, dürfte es schwieriger werden. Am Ende entscheidet der zuständige Arzt vor Ort – planbar ist das für Impfwillige demnach nicht. Ob man sich also trotz des Risikos, gegebenenfalls abgewiesen zu werden, in einer Schlange vor dem Impfzentrum einreiht, muss jeder Impfwillige für sich selbst entscheiden.

Region weitet Impfangebot aus

Seit Montag, 6. Dezember, gibt es in allen 21 Städten und Gemeinden der Region Hannover lokale Impfzentren. Eine Übersicht über alle Impfzentren erhalten Sie hier. Die Zentren werden von der Regionsverwaltung in Kooperation mit den Kommunen und verschiedenen Hilfsorganisationen gemanagt. Das Ziel: Jeder soll unbürokratisch, vor Ort und möglichst spontan ein Impfangebot gegen Corona erhalten.

Von Nadine Wolter