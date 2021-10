Hannover

In mehreren Senioren- und Pflegeheimen in der Region Hannover und im Landkreis Celle haben sich mehr als 100 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Meist handelt es sich um sogenannte Impfdurchbrüche – also Infektionen bei Menschen, die geimpft sind. Davor bieten sogenannte Booster-Impfungen einen größeren Schutz. Anspruch darauf haben bisher Menschen ab 70 Jahre, deren letzte Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. In etlichen Senioren und-Pflegeheimen wird die Auffrischungsdosis bereits verabreicht.

Die Region Hannover hat bereits vor einigen Wochen den Bedarf bei Booster-Impfungen in Alten- und Pflegeheimen abgefragt. „Der Großteil der Heime wickelt die Auffrisch-Impfungen durch eigenes medizinisches Personal ab. Dort, wo das nicht möglich ist, kommen die mobilen Impfteams der Region Hannover“, erläutert Regionssprecher Christoph Borschel.

Insgesamt liege die Nachfrage beim mobilen Impfangebot der Region Hannover bisher im erwartbaren Rahmen. In der vergangenen Woche haben 620 Menschen das Impfangebot wahrgenommen, am Montag waren es 166 Impfungen. In diesen Zahlen sind die von den Heimen organisierten Impfungen nicht enthalten. Die Region Hannover steht im Rahmen des Runden Tisches „Hannoverscher Weg“ in stetigen Austausch mit Ärztevertreterinnen und -vertretern, um Impfaktionen an Schulen, Hochschulen und Alten- und Pflegeheimen zu koordinieren, betont Borschel.

Bislang keine Todesfälle nach Impfdurchbrüchen in der Region

Was die Infektionslage in Alten- und Pflegeheimen betrifft, so sind zum Stand Dienstag, 9 Uhr, verteilt auf zehn Alten- und Pflegeheime in der Region Hannover 50 Covid-Fälle bei Bewohnerinnen und Bewohnern sowie neun Fälle beim Personal registriert. „Eine Pflegeeinrichtung verzeichnet einen größeren Ausbruch mit aktuell 33 Covid-Fällen. Impfdurchbrüche hat es in den genannten Fällen gegeben“, sagt Regionssprecher Borschel.

„Ob alle Fälle Impfdurchbrüche sind, wird noch ausgewertet. Aber es sind natürlich einige dabei. Unmittelbare Todesfälle sind derzeit nicht bekannt“, sagt Borschel. Anders als in einem Seniorenzentrum in Winsen (Landkreis Celle). Dort wurden nach Angaben des NDR seit Ende September 40 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Virus getestet, beim Personal gab es 14 Fälle. Neun Todesfälle gab es nach HAZ-Informationen landesweit im Zusammenhang mit dem Virus in Heimen.

Infektion trotz Impfung

Sowohl bei den Fällen in Winsen als auch in der Region Hannover soll es sich größtenteils um sogenannte Impfdurchbrüche handeln. Das heißt, die betroffen Menschen waren geimpft und haben sich dennoch infiziert. Zu Impfdurchbrüchen kommt es durch nachlassende Impfwirkung, Mutationen oder ein geschwächtes Immunsystem, wenn nach der Impfung nicht ausreichend schützende Antikörper gegen das Virus produziert werden. Studien zeigen, dass die vollständige Impfung den Schutz vor einer Covid-Erkrankung zwar in der großen Mehrheit der Fälle erhöht und einen schweren Verlauf verhindern kann, eine Infektion aber dennoch möglich ist.

Das Robert Koch-Institut (RKI) zählte in seinem Wochenbericht 95.487 Impfdurchbrüche bei etwa 55 Millionen Impfungen (Stand 21. Oktober 2021) seit Beginn der Impfkampagne. In der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen waren es 73.380, bei den über 60-Jährigen 21.148. Insgesamt haben sich seit Beginn der Impfungen deutlich mehr Ungeimpfte als Geimpfte mit dem Coronavirus infiziert. In den Kalenderwochen 38 bis 41 waren nach Auskunft des RKI mehr als zwei Drittel der Neuinfizierten ungeimpft, unter allen Covid-Erkrankten, die Symptome aufwiesen, waren rund 31 Prozent geimpft.

Von Susanna Bauch