Bootsverleiher fürchtet wegen Niedrigwasser um sein Geschäft

Steinhude

Der Wasserstand am Steinhuder Meer ist in den vergangenen Jahren stark gesunken. Darunter leiden nicht nur Segler und Surfer, sondern auch Unternehmer. Bootsverleiher Frank Nolte fürchtet, dass der Zeitpunkt nicht fern ist, an dem er nicht mehr alle seine Boote verleihen kann, weil sie im Schlamm festsitzen.

In Ufernähe liegen die Boote im Schlamm

Schon jetzt sei es so, dass die Boote in Ufernähe auf dem Schlamm lägen, berichtet der nach eigenen angaben größte Bootsvermieter am Steinhuder Meer. Er hat 22 Boote mit kleinen Elektromotoren und acht Tretboote im Angebot. „Es passiert einfach immer häufiger, dass die Kunden stecken bleiben“, berichtet er. Das wirke sich dann auch auf das Material aus. „Die Lager gehen schneller kaputt, wenn die Boote durch den Schlamm fahren“, erläutert Nolte. Und es komme auch häufiger zu Propellerschäden, wenn dieser gegen ein Stein schlage.

„Man muss jetzt viel mehr mit den Kunden reden“, sagt Nolte. Dabei gehe es unter anderen darum, welche Bereiche nicht mehr befahren werden dürften und wie man sich verhalte, wenn es zu Problemen komme.

Verschlimmerung der Situation befürchtet

Nolte befürchtet, dass sich die Situation in den nächsten Wochen und Monaten verschlimmere. „Regen ist ja nicht in Sicht“, sagt er. Außerdem hat der Bootsvermieter im vergangenen Jahr ein Wetterphänomen beobachtet, dessen Auswirkungen er auch für dieses Jahr befürchtet. „Die Gewitter sind einfach an uns vorbeigezogen, im Norden über Nienburg und im Süden über den Deister“, erläutert er. Er vermutet, dass das an dem relativ warmen Wasser des Steinhuder Meers gelegen habe.

Wie berichtet, ist der Wasserstand des Steinhuder Meers in den vergangenen fünf Jahren stark gesunken, von 121 Zentimeter Anfang Juli 2014 auf 91 Zentimeter. Das liegt an der langen Trockenperiode, die bereits im April vergangenen Jahres begonnen hat und an der starken Verdunstung. An heißen, windigen Tagen können von der Wasseroberfläche des Steinhuder Meers bis zu zwei Zentimeter verdunsten. Experten sind ratlos, wie eine weitere Verringerung des Wasserstandes verhindert werden kann.

Von Mathias Klein