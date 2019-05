Hannover

Die Polizeidirektion Hannover ermittelt erneut nach der Sprengung eines Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn. In diesem Fall war ein Gerät an der S-Bahn-Station in Bornum Ziel des oder der Täter. Ein Zeuge hatte die Schäden an dem Automaten am Freitagabend gegen 23.30 Uhr auf dem Gelände der Haltestelle am Lindener Weg bemerkt und die Polizei alarmiert.

Nach weiteren Untersuchungen gehen die Beamten inzwischen davon aus, dass der oder die Täter ohne Beute geflüchtet sind. Wie hoch der Schaden an der S-Bahn-Station ist, ist derzeit unklar. Die Kripo sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise unter (0511) 1 09 55 55.

Von tm