Die Polizei sucht einen Mann, der eine junge Frau am Leineufer in Hannover vergewaltigen wollte. Der Täter hatte der 32-Jährigen ins Gesicht geschlagen, den Unterkörper entkleidet und ihr in den Intimbereich gefasst. Das Opfer wehrte sich und schrie um Hilfe, vier Radfahrer fuhren dennoch weiter.