Autofahrer auf der Bornumer Straße müssen sich von Freitag an für drei Tage auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Bornumer Straße ist von Freitagmorgen, 26. Februar, bis Montag, 1. März, in Höhe des Großmarkts in beide Richtungen nicht passierbar. Die Sperrung wird am Freitag um 8.30 Uhr eingerichtet und endet am Montag um 6.30 Uhr.

Grund ist der Abriss einer Eisenbahnbrücke für die frühere Großmarktbahn. Der Großmarkt nutzt die Eisenbahn schon lange nicht mehr für die Warenanlieferung. Die Gleise auf dem Gelände wurden bereits entfernt. Nun kommt auch die Brücke weg.

Während der Arbeiten ist eine Umleitung ausgeschildert. Der gesamte Verkehr wird über die Straßen Am Großmarkt und Nenndorfer Chaussee sowie Am Tönniesberg umgeleitet. Auch die Buslinie 500 folgt dieser Umleitung.

Die Stadt rechnet mit erheblichen Behinderungen und rät, den Bereich großräumig zu umfahren. Auch Fußgänger und Fahrradfahrer können die Baustelle nicht passieren.

