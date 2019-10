Hannover

Bei einem Raub auf offener Straße ist am Sonntag im hannoverschen Stadtteil Bothfeld eine 74-Jährige leicht verletzt worden. Die Frau war gegen 13.10 Uhr in einem Park zwischen dem Ludwig-Sievers-Ring und der Posener Straße unterwegs. Plötzlich kam ein bislang unbekannter Mann von hinten, riss an der Handtasche der Frau und schnitt schließlich die Träger der Tasche durch.

Anschließend entstand ein Gerangel zwischen der 74-Jährigen und dem Täter. Dabei stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Der Unbekannte konnte mit seiner Beute entkommen. Eine genaue Beschreibung des Täters liegt der Polizei bislang nicht vor. Der Mann ist schlank und klein. Bei dem Überfall am Sonntag trug er dunkle Kleidung und eine schwarze Mütze.

Die Polizei sucht dringend Zeugen zu dem Raub oder zu dem Täter. Hinwiese nehmen die Ermittler der Polizeiinspektion Ost unter der Nummer (0511) 1 09 27 17 entgegen.

Von tm