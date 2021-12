Hannover

Preiswerte Übernachtungen in Hannovers Innenstadt – damit wirbt das BoxHotel von Betreiber Oliver Blume. Das Besondere: Die sogenannten Boxen haben keine Fenster. Was für einige Gäste ein Anreiz für eine außergewöhnliche Übernachtung ist, das stört die Stadt Hannover. Die Verwaltung hatte bereits Anfang 2020 per Sonderauflage verfügt, dass an der Herschelstraße nur maximal drei aufeinanderfolgende Übernachtungen erlaubt sind. Betreiber Blume fühlte sich diskriminiert und klagte vor dem Verwaltungsgericht gegen die Sonderauflage und die Stadt – ohne Erfolg.

Die 4. Kammer wies Blumes Klage am Mittwoch überwiegend ab. Damit folgte das hannoversche Verwaltungsgericht einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg (OVG) aus dem Mai diesen Jahres. Das besagt: fensterlose Hotelzimmer sind zwar erlaubt – aber eben nur für maximal drei Übernachtungen.

Sind fensterlose Räume gesundheitsschädlich?

Stadt und BoxHotel-Betreiber Blume führten verschiedene Argumente ins Feld. Hauptkritikpunkt der Stadt war, dass längere Aufenthalte in fensterlosen Räumen menschenunwürdig und gesundheitsschädlich sind. Zudem sei die Zielgruppe des Hotels zwar auf Kurzaufenthalte, wie etwa Wohnungssuche, Durchreise oder Veranstaltungen ausgerichtet worden. Auf der anderen Seite würden sich jedoch Handwerks- und Monteursunternehmen die niedrigen Preise zu Nutze machen und ihre Angestellten über längere Zeit in den Schlafboxen einquartieren, um Kosten zu sparen.

Der BoxHotel-Betreiber Blume sieht sich unfair behandelt. „Kein anderes Hotel in Hannover hat eine solche Auflage“, sagt er. Mittlerweile hätten rund 100.000 Gäste in den mit Luftfiltern ausgestatteten Boxen übernachtet. Beschwert habe sich niemand. Blume verwies zudem auf den „Eventcharakter“ des fensterlosen Schlafens. „Es gibt viele Leute, die das wollen.“ Mit der Limitierung der Aufenthaltsdauer sei er in Hannover nicht konkurrenzfähig.

BoxHotel-Betreiber Oliver Blume. Quelle: Florian Petrow

Streit um Nachweis des Übernachtungslimits

Der Hotelier war während der mündlichen Verhandlung sichtlich zerknirscht. Blume betreibt mittlerweile BoxHotels in Hamburg, Bremen, Göttingen und München nach dem gleichen Konzept – nur in Hannover würde ihm die Stadtverwaltung solche Vorschriften machen. „Soll ich meinen Gästen sagen, dass es gesundheitsschädlich ist, wenn man hier schläft?“

Als weiterer und nicht unerheblicher Streitpunkt zwischen der Stadt und Blume kristallisierte sich die Frage heraus, wie das Hotel denn überhaupt nachweisen kann, dass Gäste die vorgegebene Übernachtungszahl einhalten. Grund dafür war ein lasch formulierter Passus in der Nebenbestimmung, wonach der Nachweis „auf Verlangen“ vorzulegen sei.

Kein Kompromiss

Blume kritisierte, dass überhaupt nicht klar wäre, wie er darüber Buch führen kann. „Soll ich der Stadt meine Kundendaten geben?“, fragte er. In diesem Punkt gab ihm das Verwaltungsgericht recht – hierfür gebe es keine Rechtsgrundlage.

Dennoch bleibt das Urteil für Blume unbefriedigend. Im Rahmen der Verhandlung sagte der Hotelier, dass er mit einem Kompromiss für eine Übernachtungsdauer von sieben Tage zufrieden gewesen wäre.

Doch daraus wird vorerst nichts. Der Hotelbetreiber kann nun Berufung vor dem OVG beantragen. Wie es nun mit dem BoxHotel in der Herschelstraße weitergeht, dazu wollte sich Blume nicht äußern. „Vielleicht ein Corona-Testzentrum“, sagte er merklich entnervt.

Von Manuel Behrens