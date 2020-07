„Brain Museum“ für Hannover? Prof. Madjid Samii will dem Gehirn ein Denkmal setzen

Hannover

Mehr als 100 Milliarden Nervenzellen, von denen jede wiederum 10.000 bis 100.000 Verknüpfungen zu anderen Zellen hat – wenn Professor Madjid Samii über das menschliche Gehirn spricht, ist er kaum zu bremsen. „Es ist ungemein komplex und faszinierend, es ist das Organ, das den Menschen erst zum Menschen macht“, schwärmt der international renommierte Neurochirurg. Samii, 83 Jahre alt, hat sich sein Leben lang mit dem Gehirn beschäftigt. Alle Geheimnisse dieser zentralen Schaltstelle im menschlichen Körper zu lüften, werde noch Generationen von Forschern auf Trab halten, sagt der Professor. Fest steht: Er will dem Gehirn ein Denkmal setzen. „Brain Museum“ nennt er seine neueste Vision, die er in Nachbarschaft zum International Neuroscience Institute ( INI), seiner vor 20 Jahren im Medical Park eröffneten Hirnklinik, verwirklichen will.

Von der Anatomie zur Philosophie

„Das wäre eine Innovation“, sagt Samii, der die Pläne schon in der Schublade hat. Fünf Abteilungen soll das etwa 10.000 Quadratmeter große Museumsgebäude haben, in dem das Phänomen Gehirn einer breiten Öffentlichkeit verständlich nahe gebracht werden könnte. Neben der Anatomie des Organs sollen die Funktionen von Sinnesorganen und Nervensystem auf interaktive Weise erklärt werden. „Das menschliche Bewusstsein, die Entwicklung der Persönlichkeit, psychologische und philosophische Fragestellungen sollen ebenfalls eine Rolle spielen“, erklärt Samiis Sohn Amir, Neurochirurgie-Professor wie sein Vater und im INI dessen Stellvertreter. Ein weiteres Thema seien bedeutende geistige Errungenschaften aus Wissenschaft und Kultur. Aber auch Fehlentwicklungen, die dem Hirn entspringen, könnten dargestellt werden – wie die Genese von Diktaturen und Kriegen. „Und dann wollen wir natürlich einen Bogen zu Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz schlagen, das ist das beherrschende Thema dieses Jahrhunderts.“

Anzeige

Vorbild in Theheran

„Wir haben Kontakt zu einem Team exzellenter Architekten und Museumsplaner“, sagt Madjid Samii. Namen will er noch nicht nennen, dafür sei das Projekt in einem zu frühen Stadium. Er zeigt aber Baupläne und Visualisierungen, die in dicken Aktenordnern gesammelt sind. Denn es gibt ein Vorbild für das „Brain Museum“: Es steht in Samiis Heimatstadt Teheran im Iran. Zu finden ist es auf dem Gelände, auf dem 2016 das Iran-INI eröffnet wurde, eine Forschungsklinik in Form eines Gehirns, die wiederum in Anlehnung an das hannoversche Pendant erbaut wurde. Das Museumsgebäude in der iranischen Hauptstadt sei leider noch nicht mir Leben gefüllt, bedauert der Neurochirurg. Wegen der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklung in dem Land liege das über eine Stiftung finanzierte Projekt dort vorerst auf Eis.

Weitere HAZ+ Artikel

Zur Galerie Visualisierungen zeigen, wie das Gebäude konzipiert werden könnte – und es gibt bereits zwei Grundstücke zur Auswahl.

„Touristische Attraktion mit Bildungsauftrag“

Samii wünscht sich, dass ein „Brain Museum“ auch in seiner Wahlheimat Hannover, wo er seit 43 Jahren lebt, Realität werden könnte. Ziel sei es, die Idee öffentlich zu machen, um möglichst viele Partner ins Boot zu holen, erklärt der Mediziner, der bestens vernetzt ist. „Wir würden gern Gespräche mit Stadt, Region und Land führen, um unsere Pläne vorzustellen und auszuloten, wie ein solches Haus in die hannoversche Museumslandschaft passen könnte“, kündigt er an. Wie immer, wenn der eloquente Professor ein Ziel erreichen möchte, geht er sehr selbstbewusst vor: „Ein Brain Museum wäre eine touristische Attraktion für Hannover, und es hätte auch einen klaren Bildungsauftrag – Schüler aus ganz Niedersachsen könnten dort lernen.“

Baukosten : Schätzungsweise 30 Millionen Euro

Letztlich wird es vor allem darum gehen, wie ein solches Haus überhaupt finanziert werden kann. 25 bis 30 Millionen Euro, schätzen Vater und Sohn, würde allein der Bau kosten. Aus eigenen Mitteln könne man das nicht schultern, sagt Madjid Samii. Er möchte nun gezielt bei niedersächsischen Unternehmen, Institutionen und Stiftungen für das Museum werben, um Geldgeber zu gewinnen. Es solle darin auch eine wissenschaftliche Abteilung geben, erklärt Amir Samii, der in diesem Zusammenhang die in Hannover ansässige VW-Stiftung, die größte private deutsche wissenschaftsfördernde Stiftung, ins Gespräch bringt.

INI besteht seit 20 Jahren Am 21. Juli 2000 wurde das International Neuroscience Institute ( INI) im Medical Park eröffnet. Es ist eine hochmoderne Hirnklinik, die ihren Ruf weit über die deutschen Grenzen hinaus begründet hat; die Hälfte der jährlich rund 1500 Patienten in dem 124-Betten-Haus kommt aus dem Ausland. Auch Kranke mit schwersten Komplikationen werden dort therapiert – bei Hirntumoren ebenso wie bei Rückenmarksverletzungen, Missbildungen oder Lähmungen im zentralen Nervensystem. 120 Mitarbeiter sind an der Privatklinik beschäftigt, davon 30 Ärzte. Kassenpatienten werden in der Regel nicht behandelt. Allerdings gibt es Rahmenverträge mit einigen Krankenversicherungen und Einzelfallentscheidungen bei sehr komplexen Fällen. Unterm Stich könnten so etwa 300 gesetzlich Versicherte jährlich versorgt werden, sagt INI-Präsident Prof. Madjid Samii, der auch Ärztlicher Direktor der Klinik ist. Samii gründete das INI, dessen Architektur an die Form eines Gehirns erinnert, mit dem Ziel Therapie und Forschung unter einem Dach zu vereinen. Der heute 83-Jährige gilt als einer der renommiertesten Neurochirurgen weltweit. Er operiert noch immer. Inzwischen gibt es Neurokliniken nach dem Vorbild des INI auch in Irans Hauptstadt Teheran und in Peking. In der chinesischen Millionenmetropole Shenzhen ist ein weiteres INI geplant, im Herbst soll die Grundsteinlegung sein – auf dem Gelände des 2017 eröffneten „ Shenzhen Samii Medical Center“, das bereits nach dem hannoverschen Neurochirurgen benannt ist. Auch ein „Brain Museum“ soll künftig zu dem Komplex gehören.

Das Grundstück für das Museum würden die Samiis zur Verfügung stellen. Zur Wahl steht eine 11.000 Quadratmeter große Freifläche gegenüber dem INI, die in ihrem Besitz ist, oder ein Areal in der südlichen Ecke des bestehenden Klinikgeländes zwischen Feodor-Lynen-Straße und Stadtfelddamm. Wichtig sei es, die Menschen für eine Sache zu begeistern, meint Samii senior. Das das funktionieren kann, habe er mit dem INI bewiesen: „Es war am Anfang auch nur eine Idee – und nun steht es schon seit zwei Jahrzehnten.“

Von Juliane Kaune