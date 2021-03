Hannover

Bei einem Wohnungsbrand an der Berliner Allee/Ecke Ferdinandstraße in Hannover-Mitte ist am Dienstagnachmittag eine Person verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie aus der dritten Etage über eine Leiter im Hinterhof aus der Wohnung. Anschließend wurde die verletzte Person in eine Klinik transportiert. Die Einsatzalarmierung war gegen 16.40 Uhr ausgelöst worden. Zuvor war ein Brandmelder in der Wohnung angesprungen. Wie die Feuerwehr mitteilt, brach das Feuer im Wohnzimmer aus. Die Wohnung wurde schwer beschädigt. Die Ursache ist noch unklar. Nach einer ersten Schätzung der Feuerwehr liegt der Schaden bei rund 50.000 Euro.

Von Manuel Behrens