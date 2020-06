Die Ursache für die Explosion in Hannover wird wohl ein Rätsel bleiben. Laut Polizei sind die Zerstörungen nach dem Brand in der List so groß, dass die Ursache nicht mehr zu ermitteln ist. Ein 34-jähriger Mann hatte am Mittwochabend lebensbedrohliche Verbrennungen erlitten, acht weitere Menschen wurden leicht verletzt.