Am Mittwochabend, 17. März, ist ein Feuer bei einer Firma für Industrielackierungen und Sandbestrahlung am Lohweg in Hannover-Misburg ausgebrochen. Das Gebäude befindet sich direkt an der Güterzugstrecke zwischen Hannover und Braunschweig. Zwei Löschzüge der Feuerwehr Hannover sowie eine Freiwillige Feuerwehr sind im Industriegebiet im Einsatz. Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage mitteilt, wurde niemand verletzt. Informationen zur Brandursache gibt es noch nicht. In der Halle sollen sich Chemikalien und brennbare Lacke befinden.

In einer Halle am Lohweg in Hannover-Misburg ist ein Feuer ausgebrochen.

Der Lokführer eines vorbeifahrenden Zugs hatte das Feuer gegen 20 Uhr gesehen und gemeldet. Die Flammen waren nach Ausbruch bis weithin sichtbar. Gegen 22 Uhr hatten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. Während der Löscharbeiten sind der Lohweg für den Autoverkehr sowie die angrenzende Güterstrecke für Züge gesperrt.

Die Feuerwehrleute mussten sich mit Sägen Zugang zur Halle verschaffen. Quelle: Elsner

Keine Sicht in der Halle

„Wir hatten zunächst Probleme, in die Halle zu kommen“, sagt Feuerwehrsprecher Martin Hintz. Die Einsatzkräfte hätten sich zunächst nur mit Sägen Zutritt zu der Halle verschaffen können, schließlich hätten herbeigeeilte Mitarbeiter der Firma die Tore geöffnet. Im Inneren soll nun mit einem Belüftungsgerät Rauch aus der Halle gesaugt werden, damit die Feuerwehrleute nach möglichen Brandnestern suchen können. Der Einsatz dauert wohl bis in den späten Abend an.

