Hannover

In einer Doppelhaushälfte in Sahlkamp ist am Sonnabendmittag aus bislang ungeklärter Ursache in einem Zimmer unter dem Dach eine Innenverkleidung in Brand geraten. Zwar konnten Bewohner des Hauses die Flammen selbst löschen. Wie die Feuerwehr berichtet, atmeten zwei junge Männer bei ihrem Löscheinsatz aber giftigen Brandrauch ein. Sie wurden beide mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Feuerwehr hatten die Bewohner der Doppelhaushälfte am Froschkönigweg zuvor gegen 12.15 Uhr in einem Zimmer unter dem Dach Rauch und Flammen bemerkt und umgehend den Notruf gewählt. Noch vor der Ankunft der Einsatzkräfte sei es ihnen aber gelungen, mit einem Feuerlöscher den Brand an der Innenverkleidung unter Kontrolle zu bringen und die Flammen zu löschen, teilt Feuerwehrsprecher Martin Trang mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich demnach alle Bewohner des Hauses bereits ins Freie gerettet. In dem vom Brand betroffenen Zimmer sollen laut Trang vor dem Feuer Umbauarbeiten erledigt worden sein. „Die Brandstelle wurde von Einsatzkräften schließlich auch noch großflächig geöffnet, kontrolliert und mit einer Wärmebildkamera untersucht“, berichtet der Sprecher.

Die Höhe des entstandenen Schadens konnte die Feuerwehr bislang noch nicht beziffern. Etwa eineinhalb Stunden nach der Alarmierung rückten 33 Rettungskräfte und 14 Einsatzfahrzeuge wieder ab.

Von Ingo Rodriguez