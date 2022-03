Hannover

Die Feuerwehr Hannover musste am Samstag zu einem Feuer in einer Kleingartenkolonie in Wettbergen ausrücken. Auf dem Gelände der Kolonie „Gut Grün“ war ein Brand in einer Gartenlaube ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Dafür war die Rauchsäule bis nach Empelde und Ronnenberg zu sehen.

Wie die Feuerwehr Hannover mitteilt, hatte ein Anrufer gegen 15.20 Uhr den Brand an der Straße Im Hellerloh gemeldet. Ein Löschzug und eine Ortsfeuerwehr rückten aus und löschten das Feuer an der Laube rasch. Mehrere Atemschutztrupps verhinderten eine Brandausbreitung auf angrenzende Lauben.

Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Quelle: Feuerwehr Hannover

Feuerwehr fordert 10.000 Liter Löschwasser an

„Aufgrund der schwierigen Wasserversorgung wurde ein Großtanklöschfahrzeug mit 10.000 Litern angefordert, das die Kräfte bei der Brandbekämpfung mit zusätzlichem Löschwasser unterstützte“, berichtete Feuerwehrsprecher Tobias Slabon. Die Einsatzstelle wurde noch mit einer Wärmebildkamera nach möglichen Glutnestern abgesucht. Gegen 17 Uhr war der Einsatz beendet.

Die Bundesstraße 217 war wegen des Einsatzes für kurze Zeit gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit neun Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

Von Manuel Behrens