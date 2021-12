Eldagsen

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus im Springer Stadtteil Eldagsen hat es am Sonntagnachmittag eine Tote gegeben. Einsatzkräfte fanden den leblosen Körper einer 89-Jährigen in der ersten Etage des Gebäudes an der Straße Auf dem Untergut. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Alarm ging bei den Feuerwehren gegen 16.20 Uhr ein. „Die Wohnung im ersten Obergeschoss stand im Vollbrand“, sagt Feuerwehrsprecher Daniel Sundmacher. Die Flammen waren schnell ins Dachgeschoss vorgedrungen. Dort konnten die Einsatzkräfte über die Drehleiter einen 47-jährigen Mann aus seiner Wohnung retten. Er wurde verletzt in eine Klinik eingeliefert, schwebt nach Polizeiangaben aber nicht in Lebensgefahr.

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie konnte nur noch tot geborgen werden. Die Todesursache steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Von Britta Mahrholz und Manuel Behrens