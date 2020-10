Die Feuerwehr Hannover ist am Sonntagnachmittag zu einem Tiefgaragenbrand in der Südstadt gerufen worden. Es könnte womöglich die vierte Tat des Oldtimer-Brandstifters sein: Die drei zerstörten Fahrzeuge sind alle älteren Baujahrs. Weitere 26 Wagen wurden in Mitleidenschaft gezogen.